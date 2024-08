- Monaco intende rafforzare le misure di sicurezza a Wiesn.

In risposta all'incidente mortale con coltello a Solingen, sono in corso misure per rafforzare la sicurezza alla Oktoberfest di Monaco. Il sindaco Dieter Reiter (SPD) ha dichiarato: "Date le attuali condizioni di sicurezza, intensificheremo i controlli". Questa decisione potrebbe comportare code più lunghe ai punti di ingresso. Reiter ha sottolineato: "La sicurezza è la priorità assoluta". La Wiesn, nota come la più grande festa popolare del mondo, accoglie milioni di turisti ogni anno da diverse parti del mondo. L'evento si terrà dal 21 settembre al 6 ottobre di quest'anno.

Durante il weekend, il capo della Wiesn, Clemens Baumgärtner (CSU), ha dichiarato che la strategia di sicurezza sarebbe stata sottoposta a una nuova revisione. "Solingen non ci sta completamente destabilizzando e non c'è bisogno di ricominciare da zero, poiché queste scenari di attacco sono già stati presi in considerazione nella nostra strategia di sicurezza. Tuttavia, non rivedere tutto sarebbe irresponsabile", ha affermato.

Lo scorso venerdì si è verificata la tragica perdita di tre vite in un attacco con coltello avvenuto a Solingen, nel Nord Reno-Westfalia. L'ufficio del procuratore federale sta attualmente gestendo il caso, con un uomo di 26 anni di origine siriana trattenuto come principale sospetto per omicidio e presunta appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

In seguito all'attacco con coltello a Solingen, potrebbe essere necessario un maggiore controllo ai punti di sicurezza dell'Oktoberfest per prevenire incidenti simili. Anche se Solingen non ha completamente modificato la sua strategia di sicurezza, una revisione approfondita è essenziale per garantire che tutti i potenziali rischi siano affrontati.

