Monaco ha superato Barcellona, performance eccezionali di Wirtz e Raya hanno dato ulteriori informazioni di giovedì sulla Champions League.

Giovedì, né delle due squadre di vertice ha iniziato la settimana con una vittoria, una ha subito una sconfitta deludente mentre l'altra ha avuto bisogno di un portiere eccezionale per ottenere un punto.

I punti chiave dalle partite di giovedì sono i seguenti.

Monaco travolge il Barcellona con 10 uomini

Dopo aver vinto cinque partite consecutive in Liga, il nuovo allenatore del Barcellona Hansi Flick ha subito il suo primo passo falso quando il Barcellona è stato battuto in modo convincente dall'AS Monaco.

Un cartellino rosso per Eric García per un fallo grave su Takumi Minamino ha fornito un vantaggio significativo al Monaco, che ha rapidamente approfittato della situazione.

"La situazione di oggi con un cartellino rosso dopo soli 11 minuti ha cambiato il nostro piano di gioco. Dobbiamo accettarlo; queste cose capitano," ha ammesso Flick ai giornalisti dopo la partita.

Le cose sono peggiorate per il Barcellona al 16' quando Maghnes Akliouche ha segnato con un tiro spettacolare, tagliando dal lato destro e battendo Marc-André ter Stegen sul suo palo vicino.

Il Barcellona è riuscito a segnare un gol di rimonta poco prima della mezz'ora quando Lamine Yamal ha segnato un gol quasi identico a quello di Akliouche all'estremo opposto. Il gol in Champions League del 17enne è stato il risultato della sua impressionante doppietta contro il Girona nel weekend.

Tuttavia, è stato l'attaccante emergente del Monaco, George Ilenikhena, a rubare la scena. Con il Barcellona che continuava a pressare, il giovane nigeriano ha segnato il gol decisivo all'71', battendo ancora una volta ter Stegen sul suo palo vicino.

Con questo exploit, l'18enne ha battuto il record del Monaco per il giocatore più giovane ad aver mai segnato in Champions League, superando il precedente record di Kylian Mbappé dalla stagione 2016/17, quando il Monaco aveva raggiunto per l'ultima volta i playoff del torneo.

"Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma loro se lo sono meritati," ha commentato Flick. "Ho detto alla squadra di tenere la testa alta perché sono demoralizzati, ma dobbiamo concentrarci sulla domenica (contro il Villarreal), che è la nostra prossima partita. È il momento di recuperare. Spero che i giocatori tornino con rinnovato vigore."

L'eroismo di David Raya salva l'Arsenal

Dopo la vittoria per 3-1 del Liverpool sull'AC Milan e il pareggio per 0-0 del Manchester City con l'Inter, la Champions League ha ospitato il terzo scontro inglese-italiano della settimana con l'Arsenal che visita l'Atalanta.

Con l'Atalanta che aveva subito tre sconfitte nelle prime cinque partite e l'Arsenal che veniva da una vittoria contro i rivali locali Tottenham Hotspur, molti si aspettavano una vittoria facile per i Gunners.

Invece, la vittoria agevole prevista ha richiesto le prodezze del portiere David Raya per mantenere il punteggio in parità.

Dopo che all'Atalanta è stato concesso un penalty per fallo di Thomas Partey su Éderson all'inizio della ripresa, Raya ha salvato il tiro di Mateo Retegui con una fantastica parata sulla destra, prima di effettuare una straordinaria parata sulla sinistra per deviare il colpo di testa di Retegui sulla ribattuta.

Despite the final scoreline of 0-0 not being what Arsenal had hoped for, it could have been much worse had it not been for their influential goalkeeper.

"We needed two of the most remarkable saves I've ever witnessed in my career from David to keep us in the game," stated manager Mikel Arteta. "David’s outstanding execution in saving that first one was incredible. Although I thought the second one had crossed the line, David displayed extraordinary resilience in keeping the ball out."

Florian Wirtz brilla nel suo debutto in Champions League

È bastato a Florian Wirtz di Bayer Leverkusen solo cinque minuti di calcio in Champions League per segnare il suo primo gol nella competizione.

Il talentuoso Wirtz sembrava di un'altra categoria rispetto ai padroni di casa del Feyenoord, segnando un tiro potentissimo con il sinistro dal limite dell'area nella rete in basso a sinistra per dare ai suoi un vantaggio iniziale.

Dopo che Álex Grimaldo ha raddoppiato il vantaggio del Bayer Leverkusen, Wirtz è tornato in primo piano, deviando un cross di Jeremie Frimpong nella rete del portiere Timon Wellenreuther con solo otto minuti da giocare prima dell'intervallo.

Il gol di autogol di Wellenreuther poco prima della fine del primo tempo ha suggellato la vittoria.

"Io ho goduto molto della mia prestazione di oggi e sono felice di aver segnato due gol," ha dichiarato Wirtz a UEFA.com. "La vittoria spicca e ora guardo avanti per continuare il mio momento nelle prossime partite. Penso che segnare più di un gol in un solo mese sia un grande risultato."

Wirtz si è unito a Harry Kane, Michael Olise e Jamie Gittens come unico giocatore ad aver segnato più di un gol in Champions League questa settimana; tutti e quattro i giocatori rappresentano club tedeschi.

Inizio difficile per il formato svizzero rivisto

Il nuovo formato della Champions League, che adotta un modello svizzero per creare più incontri precoci tra le squadre europee di vertice, ha faticato a conquistare i fan dopo una serie di partite deludenti nella prima settimana.

La rivincita della finale della Champions League 2023 tra il Manchester City e l'Inter Milan è stata l'evento principale della fase a gironi ma si è conclusa con un pareggio per 0-0, portando il centrocampista del City Rodri a esprimere preoccupazioni sull'impatto del nuovo sistema – che aggiunge due partite in più per ogni squadra – sulla stanchezza dei giocatori, che potrebbe portare a ulteriori tensioni tra i giocatori fino al punto di andare in sciopero.

In questa settimana, con un solo pareggio per 0-0 tra squadre di vertice, i fan hanno espresso le loro preoccupazioni per la presunta disparità tra le squadre di vertice e quelle meno esperte.

Il divario più evidente si è manifestato nella vittoria per 9-2 di Bayern Monaco contro Dinamo Zagabria. I tifosi del Bayern hanno esibito striscioni con su scritto "Troppi partite", "Trattamento ingiusto" e "Disparità finanziarie eccessive", accompagnati da uno striscione più grande che recitava "Ritorno alle nostre radici, modifica il formato della CL".

Molti tifosi hanno espresso questi sentimenti sui social media. Un utente ha pubblicato: "Questa nuova formula della Champions League è confusa e difficile da accettare". Un altro utente ha scritto: "Perde cinque partite, poi vince contro Slovan Bratislava, Sturm Graz e Dinamo Zagabria. Solo nove punti ti qualificano. Quasi senza concorrenza fino agli ottavi".

Mentre ci avviciniamo alle ultime sette settimane prima della fase a eliminazione diretta, remains to be seen how this new format unfolds. Time may eventually soften fan discontentment.

However, even if discontent persists, undoubtedly all attention will be focused on the next matchday when the Champions League resumes on October 1, with Arsenal against Paris Saint-Germain being the main attraction.

Risultati di giovedì

Casa vs. Fuori (in grassetto i vincitori)

Crvena Zvezda (Stella Rossa) 1-2 Benfica

Feyenoord 0-4 Bayer Leverkusen

Stade Brestois 2-1 Sturm Graz

Atalanta 0-0 Arsenal

Atlético Madrid 2-1 RB Leipzig

AS Monaco 2-1 Barcelona

