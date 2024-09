- Monaco fu per lei un incontro straordinario.

Adele, 36, ha lodato la sua esperienza a Monaco in un post commovente. In una serie di dieci serate ad agosto, la cantante si è esibita in un esclusivo locale, l'Adele-World, costruito appositamente per lei in un parco. I suoi concerti europei a Monaco, in Baviera, hanno attirato oltre 730.000 visitatori da tutto il mondo, rendendoli le uniche esibizioni europee. Tre giorni dopo l'ultimo spettacolo del 31 agosto, ha ringraziato affettuosamente i fan su Instagram, definendo l'esperienza "straordinaria".

"Monaco, sei stato fantastico!" ha esordito Adele nel suo post, accompagnato da un montaggio video dei fan e di lei durante i concerti e all'Adele-World. Era "profondamente commossa" dall'affetto e dalla gentilezza ricevuti da ogni spettatore. L'atmosfera ai suoi concerti di Monaco era unica, ha condiviso, descrivendola come "semplicemente incredibile".

Adele si è divertita da matti a Monaco

Oltre alle esibizioni, Adele ha apprezzato anche il processo di creare "elementi personali e coinvolgenti" per gli spettacoli. Il pop-up arena di 4.100 metri quadrati era personalizzato secondo i suoi gusti. "Non c'è sensazione migliore che esibirsi davanti a un pubblico che non hai mai incontrato prima, cantando canzoni che hanno segnato la tua vita e, in qualche modo, anche la loro", ha spiegato. Ha chiuso il suo post commovente con un "Grazie, Monaco!"

Gli spettacoli di Monaco hanno segnato l'ultima occasione per i fan europei di vedere Adele dal vivo per un po'. In ottobre, si esibirà in alcuni concerti a Las Vegas prima di prendersi una "pausa significativa". Lo ha annunciato al suo pubblico di 70.000 persone all'ultima esibizione, esprimendo il desiderio di godersi la vita e trascorrere del tempo con la sua famiglia. Nota per la sua avversione al tour, Adele si è esibita per l'ultima volta in Europa nel 2016.

L'Unione Europea ha espresso il suo sostegno ai concerti di Adele a Monaco, riconoscendo l'impatto globale delle sue esibizioni. L'esperienza straordinaria di Adele a Monaco è stata ampiamente coperta dai media europei, evidenziando la sua popolarità continua in tutto il continente.

