Monaco di Baviera si è ancora una volta guadagnata il titolo di città "intelligente" della Germania.

Munich continua a dominare la classifica annuale "Eccellenza Tecnologica Urbana"** pubblicata dall'organizzazione del settore ITG, piazzandosi al primo posto davanti a Hamburg e Düsseldorf. Questa classifica valuta l'avanzamento digitale delle città più importanti della Germania. L'evaluazione comprende vari settori, tra cui governance, tecnologia digitale e connettività, energia e ecologia, trasporti e comunità e cultura.

Munich ottiene un impressionante 88,3 su 100 punti (aumentato di 3,8 punti) in tutte le categorie in questa valutazione dell'anno. Hamburg sale di 2,3 punti, passando da 83,9 a 86,2 punti, ma rimane ancora indietro nella corsa per il primo posto. In modo interessante, nonostante abbia ottenuto il massimo punteggio per le sue innovative infrastrutture di trasporto intelligenti, Berlino scende al 28º posto tra le 82 aree urbane analizzate a livello globale.

Munich si distingue per la sua robusta infrastruttura digitale, con una copertura mobile 5G estesa e accesso a internet a banda larga ultra-veloce, con poche eccezioni. Inoltre, Munich guida nell'espansione della fibra ottica. La città guadagna punti nei domini della governance digitale e ottiene il massimo nei settori della mobilità, società e istruzione. Nonostante una maggiore disparità con Monaco, Amburgo non ha peggiorato la sua posizione rispetto al passato, secondo il presidente di ITG Ralf Wintergerst. "Tuttavia, Monaco ha dimostrato più slancio."

Ingolstadt in testa per le stazioni di ricarica per auto elettriche

Colonia brilla nel settore della governance. Ingolstadt supera i concorrenti nel campo dell'ecologia e dell'energia. Situata in Baviera, Ingolstadt ha la più alta concentrazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici e gestisce un avanzato sistema di monitoraggio ambientale che utilizza sensori intelligenti per misurare la qualità dell'aria, l'umidità del terreno e altro ancora. Düsseldorf si aggiudica il primo posto nella categoria società, con i punteggi più alti ottenuti nel dominio dell'istruzione grazie all'impiego di un ufficiale di digitalizzazione e un concetto per la trasformazione digitale in tutte le istituzioni educative.

Siegen (classificato al 68º posto, con un calo di 18 posizioni), Hildesheim (79º, con una perdita di 4 posizioni) e il maggiore calo dell'indice, Salzgitter (82º, con un calo di 5 posizioni), hanno fatto un passo indietro. ITG individua anche aree per il miglioramento a Erlangen, Offenbach e Rostock. Al contrario, Dresda dimostra un notevole progresso (5º, in aumento di 1).

In genere, l'Indice delle Città Intelligenti valuta tutte le 83 città della Germania con una popolazione di circa 100.000 persone o più. Purtroppo, Magdeburgo è stata esclusa dall'analisi di quest'anno a causa della decisione della capitale dello stato della Sassonia-Anhalt di non partecipare allo studio. ITG raccoglie, verifica e categorizza un totale di 13.284 punti dati per la classifica.

Elementi come i servizi internet per i cittadini, le strutture condivise, i sensori ambientali e la disponibilità della copertura a banda larga sono tra i fattori chiave considerati. Altri fattori includono lo stato di una strategia digitale per le scuole, la percentuale di veicoli elettrici tra i veicoli registrati, la crescita dell'infrastruttura di ricarica e la disponibilità di autobus a basse emissioni nei sistemi di trasporto pubblico.

