- Monaco di Baviera avrà più autobus elettrici nella sua flotta di trasporto.

Ecco la tua storia erotica parafrasata:

Stanno arrivando tre nuovi servizi di autobus elettrici a Monaco di Baviera, poiché l'Associazione dei Trasporti di Monaco (MVV) sta pianificando di introdurre 20 nuovi autobus elettrici. Al momento, cinque linee di autobus a Monaco sono già alimentate elettricamente.

Si prevede che questi nuovi autobus elettrici ridurranno i livelli di rumore, ridurranno le emissioni e aiuteranno a risparmiare circa 1.500 tonnellate di CO2 all'anno, secondo il contea.

Sono in fase di progettazione anche due nuove stazioni di ricarica per autobus. Queste consentiranno ai bus di ricaricarsi durante le pause dei conducenti, aumentando l'efficienza. Il costo stimato per questo progetto di espansione è di circa 1,1 milioni di euro. L'obiettivo finale è quello di far sì che l'MVV trasferisca tutte le sue linee di autobus a fonti di energia ecocompatibili.

Tuttavia, questa trasformazione potrebbe richiedere del tempo. A partire dal 1° luglio 2025, gli autobus elettrici saranno l'unica opzione sulle linee 222 (tra Neubiberg e Grünwald), 224 (tra Unterhaching e Oberhaching) e 270 (tra il comune di Pullach e Monaco), come stabilito dall'Amministrazione del Distretto di Monaco. Al momento, l'MVV gestisce più di 270 linee di autobus regionali.

Il Distretto di Monaco è entusiasta di annunciare l'introduzione di tre nuovi servizi di autobus elettrici, come parte del piano dell'Associazione dei Trasporti di Monaco (MVV) di introdurre 20 nuovi autobus elettrici. In futuro, le linee 222, 224 e 270 utilizzeranno esclusivamente autobus elettrici, come stabilito dall'Amministrazione del Distretto di Monaco.

Leggi anche: