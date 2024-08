- Monaco assegna 35 milioni di euro per risarcire le vittime di abusi

Munich ha stanziato 35 milioni di euro per le persone che hanno subito maltrattamenti nelle case per bambini gestite dal comune, nelle famiglie affidatarie o in adozioni. Questa decisione, presa dal comitato del consiglio comunale, come dichiarato dal dipartimento sociale, ha l'obiettivo di fornire sollievo finanziario e riconoscimento pubblico alle vittime di violenza e abuso durante l'infanzia. La sindaca di Monaco di Baviera, Verena Dietl (SPD), ha espresso la speranza che i pagamenti di riconoscimento non solo alleggeriscano i carichi finanziari, ma riconoscano anche pubblicamente queste esperienze tragiche.

Punto di vista del Commissario

La commissaria federale tedesca per l'abuso, Kerstin Claus, ha considerato l'iniziativa di Monaco senza precedenti in Germania. Ha elogiato il comune per aver riconosciuto e sostenuto finanziariamente le vittime di violenza, abuso e negligenza nelle case per bambini, famiglie affidatarie e famiglie adottive. Claus ha incoraggiato gli altri comuni a seguire l'esempio e assumersi la responsabilità, definendo i 35 milioni di euro un sostegno significativo per le vittime.

Istituzione di una Commissione Indipendente

Una commissione indipendente istituita nel 2021 per esaminare gli incidenti nelle case per bambini, famiglie affidatarie e famiglie adottive ha elaborato una strategia e un processo per il risarcimento delle vittime attraverso i pagamenti di riconoscimento. Si stima che i fondi totali necessari per questi pagamenti ammontino a 35 milioni di euro.

La commissione si aspetta circa 250 domande di risarcimento, con 165 già ricevute, secondo il dipartimento sociale. La città intende destinare 15 milioni di euro quest'anno e altri 20 milioni di euro nel 2025.

Decisioni del Panel di Esperti

Il presidente della commissione degli esperti, Ignaz Raab, ha menzionato che un panel specializzato valuterà le domande, poiché una valutazione generale dell'esperienza di abuso e violenza non può catturare appieno le esperienze uniche delle persone coinvolte. I criteri specifici rimarranno riservati.

Presidente del Consiglio delle VittimeSottolineando i limiti dell'ottenimento della giustizia, Benno Oberleitner, presidente del consiglio delle vittime, ha evidenziato che i pagamenti di risarcimento dovrebbero servire come una somma tangibile e un riconoscimento di colpa dalle organizzazioni responsabili per le vittime.

Fondi per l'Aiuto Immediato

La commissione ha già ottenuto un totale di 4,3 milioni di euro dal bilancio comunale per l'aiuto immediato alle persone coinvolte, secondo la città. Questa spesa, insieme ai pagamenti di riconoscimento, mira a coloro che hanno subito violenza nelle case per bambini, famiglie affidatarie o famiglie adottive, gestite dall'ufficio di assistenza sociale minorile, e che continuano a lottare con i suoi effetti oggi.

La commissaria federale tedesca per l'abuso, Kerstin Claus, ha elogiato la decisione di Monaco come un potente messaggio, sottolineando che numerosi resoconti di persone coinvolte ricevuti dalla Commissione Indipendente per l'Investigazione degli Abusi Sessuali sui Minori indicano una diffusione della violenza nell'assistenza ai bambini in entrambi i

