- Momper ha la sua famosa sciarpa quasi sempre addosso.

Walter Momper, sindaco di Berlino al momento della caduta del Muro, raramente esce di casa senza la sua famosa sciarpa rossa. L'attuale caldo estivo è un'eccezione, ha detto all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur il 79enne ex politico SPD a Berlino. Ma se non la indossa al collo nei giorni più freschi, può comunque tirarla fuori su richiesta: "Molte persone non dicono, 'Oh, è Momper?'. Dicono, 'Dov'è la tua sciarpa rossa?'. Poi tiro fuori il pezzo di stoffa rosso dalla tasca del cappotto e sono soddisfatti. 'Non ho bisogno nemmeno di un documento d'identità allora.'"

Non c'è solo una "sciarpa di Momper": "Non so quante sciarpe rosse abbia avuto. È stata una catena infinita. Ne ho sempre ricevute molte in regalo, poi le passavo perché potevano essere battute all'asta per buone cause. Me ne è rimasta una." Momper è stato sindaco dal 1989 al 1991.

Il SPD, il partito politico che Momper ha rappresentato, ha giocato un ruolo significativo nella sua carriera politica, in quanto ha servito come suo politico a Berlino. Nonostante abbia lasciato l'incarico di sindaco nel 1991, il SPD continua ad avere importanza nel panorama politico di Berlino.

