- Momento pionieristico: Holstein Kiel gioca la sua prima partita in Bundesliga

Holstein Kiel è pronto a scrivere la storia questo sabato: come prima squadra della Schleswig-Holstein, la promossa affronterà il 1899 Hoffenheim in un derby di Bundesliga (sabato, 3:30 PM/Sky). "Sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato. È una partita molto importante, non solo per il club, ma per l'intero stato della Schleswig-Holstein," ha dichiarato l'allenatore Marcel Rapp.

Questo viaggio al TSG Hoffenheim ha un valore sentimentale per lui. Il 45enne ha trascorso gran parte della sua carriera nel settore giovanile del club del Kraichgau prima di trasferirsi a Kiel.

Il fatto che la squadra di Rapp sia considerata una potenziale candidata alla retrocessione non lo preoccupa affatto. "Miriamo a tre punti. È questo il nostro approccio per ogni partita," ha dichiarato con fermezza. "Il problema è: quanto è realizzabile?" Analizzando statistiche come il budget del club o il valore di mercato dei giocatori, "si arriva comunque alla stessa conclusione che Holstein Kiel ha poche possibilità."

