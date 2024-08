Momento olimpico del giorno: Tara Davis-Woodhall<unk> lungo cammino verso il podio

Davis-Woodhall ha volato attraverso l'aria giovedì sera per conquistare l'oro nel salto in lungo, guidando il campo con uno sforzo di 7.10 metri. È stato un momento di gioia per una donna che stava partecipando ai suoi secondi Giochi Olimpici e ha dovuto superare ferite intense per ricostruire la sua carriera, tra cui due vertebre rotte, una caviglia rotta e un'anca rotta.

“È stato un viaggio molto lungo. Ho superato così tanto per arrivare a questo punto e non credo di realizzare ancora che sono la campionessa olimpica”, ha detto giovedì. “Si farà strada quando vedrò la mia famiglia di nuovo fuori dal campo”.

Venerdì allo Stade de France, il peso del momento l'ha finalmente raggiunta.

Mentre saliva al centro del podio per reclamare il suo oro, Davis-Woodhall sembrava incredula di ciò che stava accadendo. Si coprì la bocca con le mani e i suoi occhi sembravano grandi come piatti.

Si è concessa alcuni salti di gioia mentre la medaglia le veniva consegnata e stava chiaramente lottando per trattenere le lacrime mentre veniva appesa al collo.

Ha salutato la folla e ha pompato i pugni, mentre una vita di preparazione finalmente si traduceva in una medaglia d'oro che conteneva un pezzo della Torre Eiffel.

E mentre l'Inno Nazionale Americano iniziava a suonare, era tutto troppo per lei.

Le lacrime scorrevano sulle guance di Davis-Woodhall mentre sorrideva, assaporando il momento. Le telecamere l'hanno catturata mentre sussurrava alcune parole a se stessa: "Ce l'hai fatta".

È il momento che ogni atleta olimpico aspetta, un sogno che si avvera sul palcoscenico più grande possibile.

Mentre l'inno volgeva al termine, Davis-Woodhall si asciugò le lacrime dagli occhi e salutò di nuovo la folla, il suo corpo vibrava di gioia. Corse verso le tribune per mostrare al suo marito, tre volte medaglia paralimpica Hunter Woodhall, il suo nuovo tesoro e condivise un altro dolce momento che ricordava il suo salto nelle tribune per un abbraccio lacrimoso dopo la sua vittoria giovedì sera.

Era un mondo lontano da Tokyo quando le famiglie non erano autorizzate a partecipare ai Giochi e lo stadio di atletica era per lo più vuoto. Davis-Woodhall si è classificata sesta in quegli Giochi, riuscendo a competere solo perché erano stati rinviati di un anno a causa della pandemia di Covid-19, tale era l'entità delle sue ferite.

Dopo quei Giochi, ha attraversato un periodo di depressione intensa, ha detto.

“Io non volevo essere qui. Non riuscivo a vedermi come campionessa olimpica. Dopo Tokyo, ero come, ‘Non lo farò mai più’”, ha detto. “Questo anno è stato diverso. Ho dubitato di molte cose. La mia nutrizione, ho mangiato carne rossa, ed è stata la cosa migliore che abbia probabilmente fatto”.

Ha aggiunto: “Non ho mai lasciato che nulla mi abbattesse. Ho cercato così tanto di rimanere positiva quest'anno, di rimanere motivata. Quella motivazione si è trasformata in manifestazione e la manifestazione si è trasformata in realtà, e la realtà è che sono una campionessa olimpica d'oro”.

Il trionfo di Davis-Woodhall nel salto in lungo è stato il culmine del suo amore per gli sport, superando numerosi infortuni per raggiungere l'apice della sua carriera. Dopo la sua vittoria emotiva, ha condiviso con il suo marito, un atleta come lei, la gioia e la soddisfazione di realizzare il suo sogno sul palcoscenico olimpico.

