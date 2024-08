Momento olimpico del giorno: Sydney McLaughlin-Levrone difende il titolo dei 400 metri con ostacoli, batte il record mondiale e fa la storia

La 25enne, che ha festeggiato il compleanno il giorno di mercoledì, era veramente in una categoria a sé stessa mentre infrangeva il proprio record del mondo per aggiudicarsi la vittoria in 50.37 secondi.

Come se non bastasse, McLaughlin-Levrone diventa anche la prima donna a vincere due titoli olimpici dei 400m ostacoli.

Ha corso intorno allo Stade de France con una bandiera americana sulle spalle e una corona in testa, prima di festeggiare con la campionessa olimpica del salto in lungo degli USA Tara Davis-Woodhall.

"Gratitudine a Dio per questa opportunità", ha detto McLaughlin-Levrone. "Gratitudine per poter festeggiare il mio 25° compleanno così. Era ieri, un'occasione straordinaria, non puoi nemmeno immaginarlo.

La mia intera famiglia è qui. Festeggeremo, godremo questo momento e ci prepariamo anche per la staffetta.

È fantastico vedere il nostro sport continuare a crescere, per le persone che vogliono guardare i 400m ostacoli, è fantastico. Solo tanto lavoro duro fatto quest'anno. Sapevo che sarebbe stata una gara difficile. Una competizione fantastica per tutta la durata.

Anna Cockrell degli USA ha vinto l'argento con un personale di 51.87.

Il bronzo è andato ai Paesi Bassi di Femke Bol, che era stata indicata come l'unica atleta in grado di battere McLaughlin-Levrone, con 52.15.

Lo scontro Bol contro McLaughlin-Levrone era uno dei più attesi dei Giochi Olimpici di Parigi.

Le due sembravano correre appaiate per gran parte della gara, ma l'americana si è staccata negli ultimi 100 metri per confermare il suo status di regina degli ostacoli.

Bol è sembrata devastata mentre attraversava il traguardo e si copriva il viso con le mani.

"Tutto ciò che vuoi fare in una finale olimpica è mettere in scena la tua migliore gara. L'ho rovinata. Non sono sicura di dove ho sbagliato. Ho solo avuto così tanto acido lattico con 300m alla fine. Non sono sicura del perché, non ho spiegazioni", ha detto Bol.

"È solo una brutta gara. Cercherò i lati positivi, parlerò con il mio allenatore, proverò a godermi il bronzo".

McLaughlin-Levrone sembra imbattibile e avrà gli occhi puntati sul diventare la prima donna a scendere sotto i 50 secondi.

Le resta ancora una gara in questi Giochi, mentre gli USA cercano di difendere il titolo della 4x400m staffetta, ma ci vorrà qualche impresa per battere ciò che è stato il momento olimpico del giorno 13 di questi Giochi.

Dopo la sua vittoria storica, McLaughlin-Levrone ha espresso la sua gratitudine per la crescita dello sport, menzionando l'interesse crescente nei 400m ostacoli come spettacolo. (sport)

Con la sua eccezionale prestazione nei 400m ostacoli, McLaughlin-Levrone sta ispirando una nuova generazione di atleti a eccellere in questo sport

