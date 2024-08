Momento olimpico del giorno: legati per sempre dalla gloria di Tokyo, Giancarlo Tamberi e Mutaz Barshim si riuniscono

Alti Mutaz Barshim del Qatar e Gianmarco Tamberi d'Italia hanno scritto una pagina iconica alle Olimpiadi di Tokyo, scegliendo di condividere la medaglia d'oro invece di disputare uno spareggio. Il loro abbraccio frenetico, seguito dalle esplosive celebrazioni di Tamberi, è diventato un'immagine simbolo dei Giochi olimpici durante la pandemia, che molti hanno cercato come segno di speranza dopo un lungo periodo di isolamento.

A Parigi, si sono riuniti ancora.

Barshim e Tamberi lottavano entrambi per superare la misura di 2.27 metri mentre si avvicinava la fine delle qualificazioni. L'italiano aveva appena fallito il suo secondo tentativo quando il qatariota si preparava per il suo prossimo salto.

Mentre correva verso la sbarra, Barshim ha improvvisamente rallentato. Saltellando su una gamba, è caduto a terra dietro il materassino, contorcendosi dal dolore.

Il primo a raggiungerlo? Tamberi.

L'italiano ha confortato Barshim, che quasi certamente è agli ultimi Giochi olimpici, mentre un membro dello staff medico di Porto Rico accorreva in suo aiuto. L'italiano ha allungato la gamba del suo compagno di Tokyo, cercando di alleviare il dolore che attraversava la gamba del 33enne.

Con l'aiuto del suo amico e dei medici, Barshim è riuscito a rimettersi in piedi. Al suo terzo e ultimo tentativo di 2.27 metri, Barshim l'ha superata per qualificarsi per la finale di sabato.

"Spero che stia bene per sabato," ha detto Tamberi in seguito. "Ho bisogno che sia in campo. Devo essere in forma anch'io, ma voglio che sia lì in gara."

L'italiano non è riuscito a superare l'altezza di 2.27 metri, ma è comunque riuscito a qualificarsi per le finali. Probabilmente anche per lui questi saranno gli ultimi Giochi olimpici.

Il legame che questa improbabile amicizia condivide nello Stade de France quest'anno è improbabile che sia d'oro, ma piuttosto di determinazione. Oltre all'infortunio di Barshim di mercoledì, Tamberi ha dovuto lottare contro un attacco di calcolosi renale solo per arrivare alla competizione.

Mentre si sente meglio, l'italiano ha detto di stare ancora recuperando la sua sicurezza dopo un periodo emotivo in cui ha dovuto fare i conti con l'idea che i suoi Giochi potessero finire prima ancora di iniziare.

"Essere malato è stato molto difficile. Ho lottato molto mentalmente. Ero molto spaventato all'idea di perdere questa occasione dopo aver lavorato così tanto. Non nascondo di aver pianto molto perché non volevo perdere il mio momento olimpico, ma ora sono qui e il passato è passato," ha detto.

"È stato solo un paio d'ore in ospedale. I medici mi hanno detto di restare la notte, ma ho firmato per uscire perché non volevo stare in ospedale per tre giorni prima della competizione. Ho corso un rischio, ma tutto è questione di rischi. A quanto pare, tutto è passato, la febbre e il dolore."

Ora, tutti gli occhi sono puntati su sabato per assistere a ciò che potrebbe essere l'ultimo capitolo olimpico di questa amicizia sportiva.

