Momenti storici agli Emmy: trionfi, shock e un'indimenticabile interruzione del gatto

Senza ombra di dubbio, quella fu una notte da ricordare per la storia della televisione e un piacere per chi ama i discorsi di accettazione commoventi accompagnati da un pizzico di umorismo, ben scritto.

Salta dalle vittorie iconiche ai riferimenti ai nostri compagni felini e canini, ecco gli eventi principali dei 76° Emmy Awards:

Applausi per 'Shōgun'

La musica iniziò a scemare per il cast e i produttori della celebrata serie storica "Shōgun" dopo la loro vittoria per la miglior serie drammatica, ma si fermò bruscamente non appena il protagonista e nuovo vincitore del Emmy Hiroyuki Sanada si avvicinò al microfono. Nella sua lingua madre, espresse l'intenzione di fare un breve discorso in giapponese. Ringraziò la squadra, i registi e i maestri "che hanno mantenuto in vita e sostenuto le nostre serie drammatiche dell'era dei samurai fino ad ora". Continuò dicendo: "La passione e i sogni che abbiamo ereditato da voi hanno attraversato gli oceani e i confini".

Proprio come il suo status, "Shōgun" ha attraversato molti confini a modo suo. Il successo della serie, che segna la prima serie non in lingua inglese a vincere la miglior serie drammatica e solo la seconda a essere nominata, sottolinea il sentimento che molti creativi appassionatamente promuovono: corri rischi. Se la storia è intrigante, il pubblico e il successo seguiranno.

In totale, la serie ha ottenuto quattro premi, compresi gli onori individuali per gli attori che hanno fatto la storia per i suoi due protagonisti, Sanada e Anna Sawai.

Dopo la sua vittoria, che la ha resa la prima attrice di discendenza asiatica a vincere il premio per la miglior attrice in una serie drammatica, Sawai ha espresso la sua gratitudine sul palco per "tutte le donne che non si aspettano nulla e continuano ad ispirare tutti".

Richard Gadd: 'Tutto migliorrà'

Richard Gadd è salito sul palco tre volte durante la serata degli Emmy, trattando il suo primo discorso - per la migliore scrittura per una serie limitata - come se fosse la sua unica occasione e assicurandosi di lasciare un'impressione duratura nel processo.

"Dieci anni fa, ero a pezzi. Non pensavo di poter rimettere insieme la mia vita, figuriamoci vincere un premio come questo. Non pensavo di poter riabilitare la mia immagine e rimettermi in piedi. Eccomi qui, più di un decennio dopo, a ritirare uno dei premi più prestigiosi per la scrittura televisiva", ha condiviso, facendo riferimento all'abuso e al trauma che ha affrontato e che viene esplorato in "Baby Reindeer". "Non so perché siamo qui, non so lo scopo della vita, ma so che nulla è permanente e che, per quanto le cose possano sembrare brutte, miglioreranno. Quindi, se stai lottando, continua a spingere. Le cose miglioreranno".

Il trionfo emotivo di Lisa Colón-Zayas

Quando l'episodio potente della storia di Tina Fey di "The Bear", intitolato "Napkins", è finito, non c'era dubbio nella mente di nessuno che la performance di Lisa Colón-Zayas meritasse nient'altro che l'oro Emmy. Gli elettori hanno concordato e le hanno conferito il premio per la migliore attrice non protagonista in una commedia.

Sul palco, la potenza recitativa è stata nuovamente commossa mentre esprimeva la sua sorpresa e gratitudine per aver ricevuto l'onore, rendendo omaggio ai suoi colleghi nominati con ammirazione sincera. "Adoro ognuno di voi. Vi rispetto profondamente dall'anima", ha detto, menzionando Meryl Streep, Sheryl Lee Ralph e Carol Burnett. Ha concluso riconoscendo le elezioni imminenti, rivolgendosi alle latine del pubblico dicendo: "A tutte le latine che mi guardano, continuate a credere e a votare. Votate per i vostri diritti".

Candice Bergen: 'Miao'

Durante il suo tempo come la schietta conduttrice televisiva Murphy Brown, Candice Bergen non ha mai esitato a creare controversie - e non lo fa ancora. Sul palco per presentare un premio, Bergen ha parlato del suo tempo interpretando il personaggio, indugiando in una sarcastica commentary politica: "Ho lavorato in un ensemble di attori talentuosi, beneficiando di eccezionali sceneggiature con cui lavorare. In un classico momento della storia del mio personaggio, Murphy Brown è stata criticata per aver scelto di diventare madre single. Oh, come sono cambiate le cose. Ora, un candidato repubblicano per la vicepresidenza non attaccherebbe mai una donna per aver avuto figli. Signore e signori, il mio lavoro qui è fatto. Miao".

In modo particolare, Selena Gomez ha fatto riferimento al stereotipo delle "signore senza figli e con i gatti" mentre era sul palco con i suoi "Only Murders in the Building" costellari Steve Martin e Martin Short.

John Oliver ha ringraziato il suo cane defunto

Forse c'era qualcosa di strano nel ridere, ma è stato impossibile rimanere indifferenti ai tentativi commoventi di John Oliver di onorare il suo cane defunto durante il suo discorso di accettazione per il miglior programma varietà scripted, solo per il momento commovente essere interrotto dalla musica che annunciava la loro uscita imminente.

"Mi viene in mente Sarah McLachlan", ha detto Oliver, suscitando le risate del pubblico. "Era un cane straordinario. Questo non è solo per lei - è per tutti i cani. Siete tutti splendide femmine, siete tutti meravigliosi maschi, e tutti voi meritate un trattamento!"

Hanno evidenziato diversi intrattenitori, includendo Selena Gomez. La sua espressione cambiò visibilmente quando Leguizamo menzionò il suo riconoscimento per "Only Murders in the Building". Ha scherzato: "Ha sostenuto Steve Martin e Martin Short per tre stagioni intere!" Leguizamo, che in precedenza aveva pubblicato un annuncio a tutta pagina sul New York Times per incoraggiare i votanti Emmy a riconoscere i candidati diversificati, ha seguito dicendo: "Entriamo in più narrazioni dalle comunità escluse".

Le migliori battute dell'evento

"Ti sei mai chiesto quanto sia difficile trovare un appuntamento dopo 'Misery'?" - Kathy Bates

"Rilassatevi, gente. Nonostante il mio nome, arrivo in pace." – Will Smith, autore e produttore inglese e vincitore del premio per la migliore scrittura di una serie drammatica per "Slow Horses", facendo riferimento a quell'incidente degli Oscar.

"Ogni volta che incontro un attore anonimo, commento semplicemente: 'Amo la tua scena con Nicole Kidman'. nove volte su dieci, ho ragione." – Steve Martin

"Benvenuti tutti alla 76ª edizione dei Premi Emmy – anche nota come la serata più grande per onorare le star del cinema sulle piattaforme streaming." – Dan Levy, che ha co-condotto con il papà Eugene, offrendo una presentazione solida – anche se non del tutto priva di rischi.

La vittoria di "Shōgun" come primo show non in lingua inglese a vincere il miglior drama incoraggia i creativi a prendere rischi, poiché credono che se la storia è coinvolgente, il pubblico e il successo seguiranno, mettendo in evidenza l'importanza della diversità nell'intrattenimento.

Il discorso commovente di John Oliver in onore del suo cane scomparso ha sottolineato l'importanza di riconoscere e apprezzare il ruolo che gli animali giocano nelle nostre vite, evidenziando l'impatto emotivo dell'intrattenimento.

