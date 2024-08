- Momenti importanti di settembre

Doppia Nostalgia e un Progetto Titanic che potrebbe non superare la linea d'arrivo - e se lo farà, sarà per un pelo. A settembre, Utopia scontra Dystopia, con un burlone impiccione che semina caos nel mezzo. Nel revival de "The Crow", Bill Skarsgård (34) entra nel ruolo dello spirito vendicativo invece del tristemente defunto Brandon Lee (1965-1993). Nel frattempo, il cult classico del 1988 "Beetlejuice Beetlejuice" torna in auge con molti dei suoi attori originali. E per concludere il mese, il grande del cinema Francis Ford Coppola (85) ci invita nel suo "Megalopolis".

"The Crow", 12 settembre

Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs, 36) si riuniscono, ma la loro gioia è di breve durata.ossessionati dai fantasmi del loro oscuro passato, la coppia viene brutalmente attaccata e uccisa. Tuttavia, ciò che era destinato a essere il loro atto finale diventa il catalizzatore per una sete di vendetta. Una leggenda mistica riporta in vita Eric, ora trasformato in un vendicativo spettro che vaga tra i vivi e i morti.

Valutazione:

Sono passati trent'anni da quando Eric Draven ha ultimo inflitto la sua giustizia da grim reaper sul grande schermo. Il primo adattamento cinematografico del 1994 - "The Crow: The Raven" - è noto non solo per la sua oscura trama, ma anche per l'incidente tragico nella vita reale. L'attore protagonista Brandon Lee, figlio del famoso artista marziale Bruce Lee (1940-1973), ha incontrato la sua fine prematura durante le riprese in un bizzarro incidente con la pistola. La squadra di produzione ha dovuto completare il film utilizzando il materiale girato in precedenza. In onore di Lee e del devoto pubblico attirato dal film di Alex Proyas (60), c'è un alto livello di scetticismo riguardo al remake.

"Beetlejuice Beetlejuice", 12 settembre

Dopo aver subito una tragedia familiare devastante, la famiglia Deetz - compresa Lydia (Winona Ryder, 52) - torna a Winter River. Le catene di sfortuna si sollevano ancora una volta quando la ribelle teenager di Lydia, Astrid (Jenna Ortega, 21), trova per caso un modello di città segreto ed enigmatico nella soffitta e apre accidentalmente un portale nel mondo dei fantasmi. Il caos si scatena su entrambi i lati della realtà, e non passerà molto tempo prima che qualcuno invochi il nome "Beetlejuice" tre volte, evocando il diabolico burlone per diffondere il caos di nuovo.

Valutazione:

Questa volta, è un sequel tanto atteso del film originale. Con lo stile distintivo di Tim Burton (66) alla guida, l'originale horror comedy del 1988 con Geena Davis (68) e Alec Baldwin (66) rimane un testimone del talento di Burton nel mescolare umorismo leggero e temi macabri. Keaton, Davis e Burton tornano tutti per riprendere i loro ruoli per il sequel, a 35 anni di distanza. Insieme a Winona Ryder e Catherine O'Hara (70), il cast include numerosi visivi bizzarri e una forte dose di nostalgia.

"Megalopolis", 26 settembre

Nei giorni antichi, New Rome stava come emblema di potere e influenza. Tuttavia, la corruzione e l'avidità hanno gradualmente eroso le solide fondamenta della città, lasciando un guscio vuoto del suo antico splendore. Un visionario, Caesar Catilina (Adam Driver, 40), sogna di restaurare New Rome al suo antico splendore utilizzando una sostanza magica chiamata Megalo. Questo fa da sfondo a uno scontro ad alto rischio tra Catilina e il sindaco Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito, 66), che farà di tutto per preservare l'ordine vecchio a scapito della rinascita della città. In mezzo alla tempesta c'è la fiera Julia (Nathalie Emmanuel, 35) - la figlia del sindaco e l'amante dell'inventore.

Valutazione:

La produzione di film epici è sinonimo di Francis Ford Coppola (85), le cui produzioni sono state spesso accompagnate da drammi dietro le quinte. Ad esempio, la produzione del suo famoso film di guerra "Apocalypse Now" è stata segnata da diversi eventi caotici e tensioni tra alcuni membri del cast. Allo stesso modo, sono circolate voci di disordini sul set, problemi di bilancio in aumento e un pasticcio di relazioni pubbliche che coinvolgeva la collocazione di recensioni false nei materiali promozionali del film "Megalopolis". Tuttavia, "Megalopolis" arriva finalmente nei cinema, con la storia che dimostra che Coppola ha un talento per dimostrare che i detrattori si sbagliano.

