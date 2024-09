Molti vigili del fuoco hanno continuato a combattere numerosi incendi boschivi in Portogallo un martedì.

In Portogallo, numerosi vigili del fuoco hanno lottato contro numerosi incendi boschivi martedì, per un totale di circa 3.700. Entro la sera di lunedì, i tre incendi più intensi nella regione di Aveiro, a nord del Portogallo, avevano bruciato circa 10.000 ettari di terreno, equivalenti all'area totale bruciata durante l'intera estate. Tragicamente, sono state perse tre vite, tra cui un vigile del fuoco.

In tutta la nazione, circa 50 incendi erano in corso, affrontati da oltre 3.700 vigili del fuoco, insieme a circa 20 aerei e elicotteri antincendio. La lotta contro gli incendi è stata resa difficile dal forte vento e dalle alte temperature.

La dichiarazione di emergenza emessa sabato a causa del rischio elevato di incendi in diverse parti del paese è stata prorogata fino a giovedì sera. I giorni successivi sono stati previsti come "estremamente difficili", ha avvertito il Primo Ministro Luis Montenegro, che ha cancellato tutti i suoi appuntamenti di martedì.

A Albergaria-a-Velha, un brasiliano di 28 anni che lavorava per un'azienda forestale ha perso la vita dopo essere stato circondato dalle fiamme mentre tentava di salvare l'attrezzatura dall'incendio. Un'altra persona è morta per un attacco di cuore. Domenica, un vigile del fuoco è morto improvvisamente durante una pausa in un'operazione contro un incendio vicino a Oliveira de Azeméis, come confermato dal governo.

Dalla fine del weekend, le autorità portoghesi hanno segnalato almeno 40 feriti, tra cui 33 vigili del fuoco.

In modo sorprendente, quest'estate è stata relativamente mite per il Portogallo, un paese spesso colpito dagli incendi boschivi: entro la fine di agosto, erano stati bruciati solo 10.300 ettari, meno di un terzo della quantità bruciata lo scorso anno e meno di un settimo della media decennale.

Gli sforzi per contrastare gli incendi sono proseguiti vigorosamente il mercoledì, dopo le intense battaglie di martedì. Il Primo Ministro Luis Montenegro, che aveva cancellato i suoi appuntamenti di martedì a causa dell'emergenza, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

