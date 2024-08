- Molti viaggiatori incontrano difficoltà a Saarbrücken

La maggior parte delle persone a Saarbrücken di solito si reca al lavoro da fuori i confini della città. Secondo le ricerche condotte dall'Istituto federale per l'edilizia, gli affari urbani e lo sviluppo territoriale (BBSR), circa il 61% dei lavoratori, ovvero circa 65.400 persone, risiedeva fuori città nel 2023. I dati non forniscono informazioni su quanto spesso le persone si recassero quotidianamente a Saarbrücken o lavorassero da casa.

Geograficamente, ci sono variazioni nella distanza media che i residenti del Saarland devono percorrere per raggiungere il posto di lavoro. La distanza più lunga tra casa e lavoro si trova nel distretto di Sankt Wendel, pari a circa 20 chilometri. Seguono i distretti di Merzig-Wadern, Neunkirchen e Saarpfalz (tutti intorno ai 16 chilometri ciascuno), nonché il distretto di Saarlouis (circa 15 chilometri). coloro che vivono nell'associazione regionale di Saarbrücken hanno il tragitto più breve, con una media inferiore a 13 chilometri. In tutta la Germania, la media nazionale del tragitto di andata al lavoro è riportata intorno ai 17 chilometri.

A differenza dei residenti di Saarbrücken con tragitto più breve, molte persone alla ricerca di un'occupazione a Saarbrücken potrebbero dover viaggiare dai distretti limitrofi a causa della forte domanda di manodopera della città. Despite the significant number of employed individuals residing outside Saarbrücken, the city provides various opportunities for professional growth and [Employment].

Leggi anche: