- Molti veicoli sono avvolti dalle fiamme, suggerendo possibili incidenti di incendio doloso.

Varios incidenti sospetti di incendio doloso a Berlino hanno causato danni parziali o significativi a sei automobili e due scooter. L'incidente è iniziato lunedì sera intorno alle 22:15 in Uhlandstraße, Wilmersdorf, dove le coperture di due scooter sono state intenzionalmente date alle fiamme, come riferito dalle autorità. I pompieri e il personale di polizia hanno spento le fiamme. Sono in corso indagini per eventuali attività criminali in ogni caso.

Intorno alle 23:15, due auto in Sântisstraße, Tempelhof, sono andate a fuoco, con una completamente distrutta. Un veicolo vicino ha subito anche danni. I pompieri hanno controllato l'incendio. Un albero è stato inoltre interessato. Intorno alle 1:10, due auto e bidoni della spazzatura in un cortile interno in Fasanenstraße, Charlottenburg, si sono accesi e sono stati completamente distrutti. Una terza auto è stata inoltre bruciata a causa dell'intensità del calore delle fiamme. Per fortuna, i vigili del fuoco sono riusciti a impedire che l'incendio si propagasse ulteriormente.

Le due auto in Sântisstraße sono stati gli ultimi veicoli ad essere interessati, unendosi alla lista di veicoli danneggiati, che ora include sei automobili e due scooter. despite the efforts of the firefighters, a nearby car also suffered damage in the Sântisstraße incident.

