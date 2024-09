- Molti suini soffrono di un accesso insufficiente all'ossigeno respirabile e a liquidi puliti nei veicoli di trasporto.

Circa 900 suini sono stati sottoposti a temperature superiori a 30 gradi Celsius e hanno mancato di acqua all'interno di un mezzo per il trasporto del bestiame. Questo triste episodio si è verificato sull'autostrada A6 vicino a Feucht, nel distretto di Norimberga, di martedì, come riferito dalle autorità. Il 27enne alla guida è sotto indagine per accuse di grave crudeltà verso gli animali.

Durante l'ispezione, si è osservato che un numero significativo dei 875 maiali destinati all'Europa sud-orientale mostrava segni di disorientamento e disidratazione. Il sistema di ventilazione del camion non è mai stato attivato e i maiali sono rimasti privi di acqua potabile. Gli esperti veterinari hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per raffreddare la parte posteriore del camion da entrambi i lati utilizzando un ventilatore e una nebbia. I vigili del fuoco hanno anche fornito acqua per i maiali, accatastati a cinque livelli.

Solo quando la temperatura all'interno del rimorchio è scesa tra i 25 e i 27 gradi Celsius e un serbatoio d'acqua è stato riempito, il 27enne alla guida è stato autorizzato a proseguire con gli animali, ha dichiarato un portavoce della polizia. Ha anche dovuto versare una cauzione provvisoria di 8.700 euro. Le indagini sono in corso da parte delle autorità.

