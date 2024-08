Molti rifugiati ucraini in Ungheria sono costretti a lasciare le loro strutture di accoglienza per rifugiati.

A seguito dell'adozione di un decreto in Ungheria che nega ai rifugiati ucraini la protezione di base, numerosi ucraini rischiano di perdere la loro abitazione. Le strutture di accoglienza per rifugiati di proprietà privata hanno iniziato a sfrattare gli ucraini, come riportato da Migration Aid. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati sono stati costretti a lasciare una guesthouse sotto la supervisione della polizia, secondo un fotografo dell'AFP. La maggior parte di loro erano donne e bambini romeni provenienti dalla regione occidentale dell'Ucraina di Transcarpathia, che ha una significativa minoranza ungherese.

20:14 Scholz si impegna a fornire un sostegno esteso alla Moldavia, vicina all'Ucraina, nonostante il caos nella sua coalizione. Scholz ha fatto la sua prima visita all'estero dopo le vacanze in Moldavia, un piccolo paese confinante con l'Ucraina, che si trova in mezzo a significativi tentativi di destabilizzazione da parte della Russia. Scholz ha confermato la solidarietà della Germania e ha promesso ulteriore supporto al candidato UE, nonché il continuo sostegno all'Ucraina. Tuttavia, un accordo finalizzato a ridurre l'immigrazione illegale non è stato firmato durante la visita. "Sosterremo la Repubblica di Moldova nella misura massima possibile", ha dichiarato Scholz dopo un incontro con il presidente moldavo Maia Sandu a Chisinau. Ha sottolineato che la Russia e le forze pro-russe stavano cercando di destabilizzare la ex repubblica sovietica.

19:36 Borrell sostiene l'abilitazione dell'Ucraina all'uso di armi occidentali sul suolo russo. In risposta all'offensiva ucraina nella regione di confine russa di Kursk, il rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha appoggiato il diritto di Kiev di utilizzare armi occidentali sul territorio russo. Una tale decisione rafforzerebbe le capacità di autodifesa dell'Ucraina e ridurrebbe così i morti e i danni in Ucraina, ha scritto Borrell su X.

19:10 L'esercito ucraino colpisce i bersagli a Kursk. Il comandante dell'Aeronautica Militare Ucraina Mykola Oleschchuk ha annunciato missioni riuscite dei suoi piloti durante l'offensiva nella regione russa occidentale di Kursk. Munizioni guidate sono state principalmente utilizzate contro le posizioni e le concentrazioni di truppe russe. Anche se i soldati russi hanno iniziato a utilizzare case abbandonate per la difesa, rimangono vulnerabili agli attacchi. "Vediamo tutto, sappiamo tutto", ha scritto Oleschchuk su Telegram. "Le nostre munizioni guidate vi troveranno ovunque". Le munizioni guidate sono bombe guidate che possono essere controllate a distanza dai piloti. Durante l'offensiva nella regione di Kursk, due importanti ponti sul fiume Seim sono stati distrutti da aerei da caccia. Oleschchuk non ha specificato quali tipi di aerei l'Ucraina ha impiegato nei suoi attacchi. Secondo gli esperti militari ucraini, i caccia occidentali F-16 non sono stati ancora dispiegati.

18:44 Attacchi russi nell'est dell'Ucraina: i villaggi fuggono a causa degli attacchi aumentati. A causa dell'avanzata russa nell'est dell'Ucraina, molti villaggi hanno abbandonato le loro case vicino alle linee del fronte. I residenti del villaggio di Myrnohrad, situato a dieci chilometri dalle zone di combattimento, hanno informato l'agenzia di stampa AFP che gli attacchi aumentati dalla Russia avevano convinto diverse persone a fuggire. I reporter dell'AFP sul posto hanno osservato diverse case a Myrnohrad prendere fuoco a causa degli attacchi russi.

18:04 Russia e Cina discutono la cooperazione energeticaDurante la visita del premier cinese Li Qiang a Mosca, entrambi i paesi discutono una collaborazione più stretta nel settore dell'energia. Il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha detto a Li Qiang che la Russia è già il più grande fornitore di petrolio della Cina. "In futuro prossimo, saremo anche in testa nel gas naturale", ha detto Mishustin, secondo l'agenzia di stampa statale TASS. Li Qiang ha sottolineato la crescente scala e qualità della cooperazione energetica. Anche se Pechino considera il conflitto della Russia con l'Ucraina una distorsione dell'ordine internazionale, continua a sostenere la Russia in questa questione.**

17:33 L'Ucraina si unisce alla Corte Penale Internazionale con una riservaL'Ucraina ha aderito alla Corte Penale Internazionale ma richiede un'esenzione temporanea per il suo esercito dalla sua giurisdizione. Il parlamento ucraino ha votato 281 a 1 con 22 astensioni per ratificare lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, secondo il deputato Yaroslav Shelesnyak su Telegram. L'Ucraina aveva firmato lo Statuto di Roma nel gennaio 2000 ma non lo aveva ratificato fino ad ora. Lo Statuto di Roma costituisce la base per la Corte Penale Internazionale (CPI) dell'Aia, che tratta crimini come il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità. Tuttavia, l'accordo ora approvato stabilisce che l'Ucraina non riconoscerà la giurisdizione della CPI sui crimini di guerra che coinvolgono i civili ucraini per sette anni a causa dei timori che le azioni dell'esercito contro le forze russe possano essere classificate come crimini di guerra.**

17:15 Solo la Russia declina l'invito svizzero all'ONULa Russia è l'unico paese a declinare un invito della Svizzera per i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a visitare la Svizzera il 25 e 26 agosto. I diplomatici degli altri 13 paesi viaggio

16:49 Dichiarazione del Sindaco di Mosca: Attacco con Droni di Grande Portata sulla CapitaleIl recente attacco con droni su Mosca, orchestrato dall'Ucraina, è stato definito uno dei più grandi dall'inizio della guerra quasi tre anni fa dal sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin. Alcuni droni sono stati abbattuti nelle vicinanze della città di Podolsk, a circa 38 chilometri a sud del Cremlino. Sobyanin ha comunicato questa informazione attraverso un post su Telegram. Secondo il Ministero della Difesa russo, 11 obiettivi mirati sulla regione della capitale sono stati neutralizzati con successo. Il numero totale di droni abbattuti in Russia ha superato i 45. In risposta, la Russia ha dispiegato circa 70 droni verso l'Ucraina durante la notte, la maggior parte dei quali, secondo quanto riferito, è stata intercettata dalle forze di difesa aerea ucraine. I combattimenti continuano nell'est dell'Ucraina e nella regione di confine russa di Kursk. "Questo è finora il più grande tentativo di attaccare Mosca con droni", ha precisato il sindaco Sobyanin. Fortunatamente, il tentativo è stato sventato e non sono state segnalate danni o vittime.

16:20 Richiesta della Chiesa Ortodossa Ucraina agli OrtodossiIl metropolita Epifaniy, a capo della Chiesa Ortodossa autonoma dell'Ucraina, ha invitato i seguaci dell'ortodossia fedele a Mosca a prendere le distanze. Questo appello è seguito al divieto da parte del parlamento ucraino di tutte le organizzazioni religiose con legami con la Russia martedì. Epifaniy ha spiegato in televisione ucraina: "La legge consente alle strutture religiose che ancora non l'hanno fatto di liberarsi completamente dall'influenza di Mosca". Ha inoltre fatto appello a tutti gli ortodossi in Ucraina che ancora non hanno tagliato i legami con la Russia di farlo finalmente.

15:54 Chiamata del Primo Ministro Indiano Modi alla Pace Prima della Visita in UcrainaIl Primo Ministro indiano Narendra Modi, che sta facendo la sua prima visita in 45 anni in Polonia, è atterrato a Varsavia. Modi diventerà il primo primo ministro indiano a visitare l'Ucraina il 6 agosto. Prima di partire, Modi ha espresso un messaggio di pace per l'Ucraina, dicendo: "Noi, come 'amico e partner' di Kiev, speriamo in un rapido ritorno della pace e della stabilità nella regione".

15:28 Posticipo delle Elezioni nella Regione di Frontiera RussaA causa dell'offensiva ucraina nella regione di frontiera russa di Kursk, le elezioni locali in sette comuni sono state rinviate. La Commissione Elettorale Centrale ha accolto la proposta della Commissione Elettorale della Regione di Kursk di posticipare le elezioni in sette insediamenti fino a quando la sicurezza dei votanti non sarà garantita. Le elezioni si terranno ancora nelle restanti aree di Kursk, comprese le elezioni del governatore, tra il 28 agosto e l'8 settembre, come originariamente pianificato.

15:07 Le Truppe Ucraine Confermano l'Uso di Armi Occidentali sul Territorio RussoL'Ucraina rivendica l'utilizzo di razzi HIMARS forniti dagli Stati Uniti per colpire i ponti di sostituzione sul fiume Seim in Russia. "Dove sono scomparsi i ponti del fiume Seim? Le nostre forze... li hanno distrutti con precisione", hanno dichiarato le truppe speciali ucraine tramite il servizio di messaggistica Telegram. La prima ammissione dell'uso di armi occidentali nell'offensiva ucraina sul territorio russo. Mentre paesi come gli Stati Uniti e la Germania non hanno sollevato obiezioni, la Russia ha condannato questo sviluppo come un'escalation del conflitto. Gli strateghi militari russi avevano ipotizzato che i razzi HIMARS avevano giocato un ruolo nella distruzione di almeno tre ponti sul fiume Seim. La distruzione ha reso più difficile per l'esercito russo rifornire la regione e lanciare una controffensiva.

14:52 Droni Ucraini Si Avvicinano a Mosca: Segnalati Diversi AbbattimentiI droni ucraini che continuano a prendere di mira la capitale russa sono stati nuovamente rilevati. Vari video mostrano l'abbattimento di droni e grandi esplosioni nel cielo, con l'esercito russo che rivendica la distruzione di almeno dieci veicoli aerei. L'eventuale entità dei danni o delle vittime è ancora sconosciuta.

14:25 Il Ministero degli Esteri Tedesco: La Russia Non Vuole Negoziare la PaceL'ufficio del Ministro degli Esteri tedesco ha comunicato la loro valutazione che la Russia non è disponibile a negoziare un cessate il fuoco. "La Russia non dimostra alcuna volontà di impegnarsi in negoziati per una pace giusta", ha dichiarato un rappresentante. Al contrario, il governo russo continua a esigere l'anneessione territoriale, comprese le aree che non controlla, e la guerra potrebbe essere finita istantaneamente. Il Ministro ha sottolineato che l'Ucraina dovrebbe essere equipaggiata con armi adeguate per proteggersi dall'invasione illegale. Questa affermazione è rispecchiata nelle campagne elettorali in corso in Turingia e Sassonia, che sostengono una maggiore enfasi sulla diplomazia invece che sull'interruzione dell'approvvigionamento di armi.

13:53 Il Leader della Cecenia Kadyrov Garantisce il Sostegno a PutinDopo un'assenza di 13 anni, il Presidente Putin ha visitato la Cecenia per ricevere l'ospitalità del leader forte Ramzan Kadyrov. I due autocrati si sono assicurati reciprocamente il sostegno, con Kadyrov che ha consegnato a Putin un simbolo di apprezzamento. Tuttavia, il loro rapporto non è incondizionato, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz.

13:30 Mosca Annuncia la Cattura di un Altro Villaggio nell'Est dell'UcrainaL'esercito russo afferma di aver conquistato un altro villaggio nella regione orientale ucraina di Donetsk. Le forze russe dichiarano di aver "liberato" il villaggio di Shelanne, come riportato dal ministero della difesa di Mosca nel loro bollettino quotidiano. Il villaggio si trova a nord-est della città di Donetsk, che è sotto il controllo russo. A circa 20 chilometri da Shelanne si trova Prokhorovka, un importante snodo logistico. Tuttavia, fonti dell'Istituto per gli Studi di Guerra suggeriscono che il luogo fosse già stato conquistato l'18 agosto.

12:57 Il Parlamento Ucraino Pianifica di Unirsi alla Corte Penale InternazionaleI parlamentari ucraini hanno votato per ratificare lo Statuto di Roma, aprendo la strada all'adesione dell'Ucraina alla Corte Penale Internazionale. Questo passo rappresenta un importante passo avanti nell'integrazione dell'Ucraina con l'UE. La corte ha emesso mandati di arresto internazionali, compreso quello per il Presidente russo Vladimir Putin.

12:45 La Russia Lancia un Attacco all'Ucraina con Droni

La forza aerea ucraina riferisce di aver abbattuto 50 droni d'assalto russi durante la notte. Si ritiene che altri 16 siano stati abbattuti da jammer elettronici, secondo quanto riferito dalle forze militari. Un drone è riuscito a tornare in Russia. In totale, l'Ucraina è stata attaccata da 69 droni, di cui uno proveniva dal Belarus. La Russia ha inoltre impiegato due missili balistici e un missile cruise, ma solo il missile cruise è stato intercettato. Non ci sono informazioni disponibili sui danni o sulle vittime. Non è stato ancora rilasciato alcun comunicato da Mosca.

12:22 La pressione russa sulle truppe ucraine a PokrovskLe forze ucraine sono sotto forte pressione a causa degli attacchi russi nella regione orientale del paese, secondo i resoconti militari. Lo Stato Maggiore ucraino a Kyiv riferisce di 66 attacchi russi sulla linea del fronte di Pokrovsk martedì, tutti respinti. I combattimenti continuano in molti villaggi attorno a Pokrovsk, a circa 10 chilometri di distanza. Il Comandante in Capo Olexander Syrsky riconosce la situazione difficile. I blogger militari russi suggeriscono che la difesa ucraina a Pokrovsk si stia indebolendo, poiché i loro truppe avrebbero fatto progressi.

11:50 Medvedev: "Non ci sono possibilità di trattative finché il nemico non è completamente defeated"Secondo l'ex presidente russo Dmitri Medvedev, non ci potrebbe essere alcuna prospettiva di trattative tra Ucraina e Russia. Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha espresso questa opinione sul suo canale Telegram. Date l'avanzata dell'Ucraina a Kursk, Medvedev ritiene che non ci sia alcuna possibilità di trattative tra le due parti. Medvedev afferma che non ci sarà alcuna trattativa con Mosca e Kyiv finché l'Ucraina non sarà completamente sconfitta sul campo di battaglia.

11:22 La violenza dei mercenari di Wagner cresce in AfricaI mercenari russi continuano ad avere un forte impatto in Africa, un anno dopo la morte del leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Gli analisti dell'organizzazione di dati sul conflitto Acled suggeriscono che la morte di Prigozhin e il ribranding in Africa Corps non diminuirà la presenza di Wagner sul continente. Nel primo semestre del 2024, ci sono state più incidenti di violenza politica legati ai mercenari russi in Africa rispetto all'epoca di Prigozhin. Il businessman aveva costruito un esercito privato dal 2014 e i mercenari di Wagner hanno combattuto non solo in Ucraina, ma anche in Siria e principalmente sul continente africano per servire gli interessi russi. Nel giugno 2023, Wagner ha lanciato un'insurrezione armata contro il Cremlino. Il 23 agosto 2023, l'aereo di Prigozhin è precipitato, uccidendo lui e i suoi collaboratori più stretti senza sopravvissuti.

10:50 Il direttore delle pompe funebri di Kursk incoraggia gli uomini a combattereÈ patriottismo o interesse personale? In un video pubblicato su Telegram, un uomo in uniforme militare da Kursk critica la popolazione maschile per la fuga. Tuttavia, quest'uomo non è un ufficiale militare, ma un 39enne direttore di pompe funebri, Kirill Suworow, di San Pietroburgo, come riferito dall'agenzia di notizie dell'opposizione russa Agentstvo. Nel suo video, Suworow biasima gli uomini del luogo per aver abbandonato la loro regione: "Ma che cosa state facendo, in nome del cielo? Dove state andando, miei cari uomini?" Li esorta anche a prendere le armi e "scavare trincee per i ragazzi". Suworow incoraggia anche i locali a consegnare i loro veicoli all'esercito invece di fuggire. Interpellato dall'agenzia investigativa Agentstvo, Suworow ribadisce la sua critica agli uomini di Kursk. Quando gli viene chiesto se si sarebbe unito personalmente alla guerra, rimane in silenzio.

10:26 Il Pentagono: l'Ucraina "sta causando problemi alla Russia"

Secondo l'evaluazione del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la Russia sta trovando difficile rispondere alla controffensiva dell'Ucraina nella regione di Kursk, nell'ovest della Russia. Il portavoce del Pentagono Pat Ryder afferma che ci sono indicazioni che Mosca sta trasferendo un numero minimo di unità nella zona. "Tuttavia, nel complesso, direi che la Russia sta realmente lottando per reagire", sottolinea Ryder. L'Ucraina starebbe avanzando ulteriormente nella zona. Con la controffensiva lanciata circa due settimane fa, l'Ucraina ha spostato per la prima volta il conflitto sul territorio russo. Ryder evidenzia che la controffensiva dell'Ucraina a Kursk non cambia il sostegno degli Stati Uniti a Kyiv.

10:03 Tre volte più russi sul fronte orientale rispetto agli ucraini

Il presidente ucraino Zelensky riconosce una situazione difficile sul fronte orientale. Secondo il resoconto della giornalista di ntv Nadja Kriewald dalla zona, la situazione è "seria", con i soldati russi che superano notevolmente gli ucraini. Inoltre, il Cremlino sembra ignorare le proprie perdite.

09:37 Kyiv: le forze militari ucraine prendono di mira il sistema di difesa aerea russo a Rostov

Le forze militari ucraine dichiarano di aver colpito un sistema di difesa aerea nella regione meridionale russa di Rostov. Secondo lo Stato Maggiore, si tratta di un sistema di missili S300. La Russia ha impiegato questo tipo di missile in attacchi contro l'infrastruttura civile dell'Ucraina. L'attacco ucraino era diretto contro un sistema missilistico vicino al insediamento di Novoshakhtinsk. Sono state rilevate esplosioni in specifici punti di obiettivo e l'accuratezza del colpo è in fase di indagine. Il governatore di Rostov, Vasili Golubev, riferisce che la forza aerea russa ha distrutto un razzo sparato dall'Ucraina sulla regione. Tuttavia, il ministero della Difesa russo non menziona questo nel suo rapporto quotidiano sulla situazione.

09:09 Attacco dei Droni Causa Restrizioni Temporanee negli Aeroporti di MoscaA causa di un attacco di droni su Mosca, sono state adottate restrizioni temporanee per quattro ore, fino alle 6:30 del mattino, per tre degli aeroporti della città: Vnukovo, Domodedovo e Sheremetyevo. Il principale aeroporto, Sheremetyevo, è rimasto illeso. L'aeronautica russa ha distrutto undici droni diretti verso Mosca. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha descritto l'evento come uno dei più grandi attacchi di droni mai avvenuti nella città.

08:41 Roth: Putin, il Gigante Imperialista, Può Essere VintoIl portavoce della politica estera del SPD, Michael Roth, chiede un forte sostegno all'Ucraina, soprattutto in questo "periodo difficile". "L'unico modo per far sedere Putin al tavolo delle trattative è fargli capire che non può conquistare l'Ucraina. E questo può succedere solo se noi, la Germania, l'Europa, gli Stati Uniti e vari alleati continuiamo a equipaggiare l'Ucraina il più efficacemente possibile, militarmente", ha dichiarato Roth su ntv. Roth si è anche detto soddisfatto dei successi sul territorio russo, sostenendo che "il gigante imperialista" Putin può essere sconfitto.

08:12 Woidke Esprime Preoccupazione per l'assegno dei Cittadini per i Rifugiati UcrainiIl Presidente del Ministero di Brandeburgo, Dietmar Woidke, ha espresso preoccupazione per l'assegno dei cittadini per i rifugiati ucraini. "La decisione era opportuna al momento, poiché dovevamo aiutare rapidamente. Tuttavia, dobbiamo ora chiederci se questa forma di aiuto rimane rilevante", ha detto a "Stern". In altri paesi dell'UE, ci sono più ucraini occupati che in Germania. "Dobbiamo affrontare questo problema. Sarebbe vantaggioso per la nostra economia - abbiamo bisogno di lavoratori - e promuovere l'integrazione", ha detto Brandeburgo. Brandeburgo si prepara a tenere nuove elezioni statali a settembre.

07:40 L'Ucraina Stima il Numero di Razzi e Droni che la Russia Ha LanciatoDall'inizio della guerra, la Russia ha apparentemente lanciato oltre 9.600 razzi e quasi 14.000 droni d'attacco contro l'Ucraina, secondo i resoconti ucraini citati dal "Kyiv Independent". La maggior parte dei razzi, 5.197, erano diretti contro aree civili, con i razzi S-300/S-400 che colpivano un totale di 3.008 volte. Le armi più frequentemente utilizzate dopo i razzi erano i missili da crociera Kh-555/Kh-101, con 1.846 attacchi registrati.

07:08 Le Forze Armate Tedesche Aumentano le Misure di Sicurezza nei CasermiLe Forze Armate Tedesche stanno rafforzando le misure di sicurezza in tutti i casermi. Secondo "Der Spiegel", i casermi sono stati istruiti per ispezionare accuratamente le recinzioni esterne di tutte le strutture in cerca di eventuali aperture e monitorarle più da vicino, soprattutto di notte. I soldati sono anche incoraggiati a prestare attenzione alle persone non autorizzate nelle aree di sicurezza e segnalare qualsiasi sospetto immediatamente. Questa risposta arriva dopo i resoconti di intrusi in aree di sicurezza sensibili. Un alto ufficiale ha ammesso a "Der Spiegel" che la protezione dei casermi tedeschi è ancora in "modalità di pace", con i controlli di entrata e uscita spesso gestiti da fornitori di servizi privati, nonché le pattuglie lungo le recinzioni dei casermi.

06:40 Habeck: Se l'Aiuto del G7 Non Arriva, l'Ucraina Deve Essere Sostenuta DiversamenteIl Ministro dell'Economia Tedesco Robert Habeck garantisce il sostegno continuo all'Ucraina, indipendentemente dal fatto che l'aiuto multi-miliardario pianificato dai paesi del G7 si materializzi. "Il G7 ha avviato tutto: l'Ucraina riceverà denaro in futuro per acquistare i sistemi d'arma urgentemente necessari", ha detto il politico dei Verdi al gruppo mediatico Funke. "Questo è giusto e dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno - almeno così mi risulta", ha detto Habeck. L'Ucraina riceverà quindi 50 miliardi, con altri 4 miliardi dal bilancio federale nel 2025. Se ciò non dovesse avvenire, "dobbiamo riconsiderare", afferma Habeck. L'impegno per l'Ucraina "rimane invariato", sottolinea Habeck. In tal caso, il sostegno "deve essere fornito in modo diverso". Habeck riconosce che passare al modello pianificato del G7 potrebbe essere difficile "se non è più possibile effettuare nuovi ordini perché le allocazioni di bilancio esistenti sono esaurite". Ha suggerito una soluzione pratica. "Sarebbe essenziale assicurarsi che i sistemi d'arma siano ordinati ora e pagati in seguito con i fondi del G7". Sarebbe estremamente pericoloso se l'Ucraina perdesse questa guerra, poiché minaccerebbe la libertà dell'Europa.

06:08 Le Accuse della Russia: L'Occidente Accusato di Essere il Mandante dell'Incursione di KurskSecondo un articolo di giornale, la Russia incolpa i servizi di intelligence occidentali per aver orchestrato l'ultima infiltrazione ucraina nella regione russa di Kursk. Secondo il servizio di intelligence estero russo SVR, citato dal giornale "Izvestia", l'operazione militare ucraina a Kursk è stata apparentemente aiutata dai servizi di intelligence degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Polonia. Le operazioni di combattimento sono state apparentemente provate in centri di addestramento in Gran Bretagna e Germania. Sono sospettati anche gli advisor militari dei paesi NATO che hanno guidato i soldati ucraini che hanno attraversato il confine russo, oltre ad aiutare nell'uso e nella gestione delle armi e dell'equipaggiamento militare occidentale da parte degli ucraini. Inoltre, si presume che i paesi dell'alleanza abbiano fornito ai militari ucraini i dati di ricognizione satellite sui movimenti delle truppe russe nell'area operativa.

05:39 Fonti Russe: Distrutti o Danneggiati Tutti e Tre i Ponti sul Fiume SejmSecondo le fonti russe, le forze ucraine hanno danneggiato o distrutto tutti e tre i ponti sul fiume Sejm nella Russia occidentale. La distruzione dei ponti sul Sejm a Kursk potrebbe potenzialmente circondare le truppe russe tra il fiume, l'avanzata ucraina e il confine dei due paesi. I resoconti preliminari suggeriscono che questo potrebbe aver rallentato la risposta della Russia all'offensiva di Kursk, iniziata l'8 agosto.

04:30 Rapporti Russi: Attacco Drone di Grande Scala in UcrainaLa Russia riferisce di un significativo attacco con droni ucraini in diverse regioni. Le autorità affermano che tre droni sono stati abbattuti a circa 38 chilometri a sud del Cremlino e altri 15 nella regione di frontiera di Bryansk. Rapporti precedenti suggerivano che tre droni erano stati intercettati sopra Podolsk, situata vicino a Mosca. Non ci sono ancora segnalazioni di danni o vittime a Bryansk e Podolsk. Incidenti simili sono stati segnalati dalle regioni di Tula e Rostov, ma non ci sono segnalazioni di danni o feriti al momento. Il numero esatto di droni e razzi lanciati rimane incerto.

03:50 Putin e Kadyrov Inspezionano le Truppe a ChechnyaPer la prima volta in 13 anni, il presidente russo Vladimir Putin visita la regione della Chechnya. Insieme al leader della Chechnya Ramzan Kadyrov, Putin ispeziona le truppe e i volontari che si preparano per il dispiegamento in Ucraina. Putin incoraggia le truppe dicendo: "Finché abbiamo uomini come voi, siamo assolutamente invincibili". La visita avviene contro lo sfondo dei recenti avanzamenti ucraini nella regione russa di Kursk. Kadyrov riferisce che la Chechnya ha inviato oltre 47.000 combattenti in Ucraina dal inizio della guerra, compresi circa 19.000 volontari.

02:44 Difesa Aerea Russa Intercetta Attacco Drone Sopra MoscaLa Russia afferma di aver intercettato un attacco con droni sulla sua capitale, Mosca. Secondo il messaggio del sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, tre droni lanciati dall'Ucraina sono stati abbattuti dalle difese aeree. I primi rapporti non segnalavano danni o vittime a causa dei detriti caduti.

01:50 Ammissione di Presunto Tradimento: l'FSB Conferma l'Arrestò di un ScienziatoIl servizio di sicurezza russo FSB conferma l'arresto di uno scienziato con l'accusa di tradimento. Il sospetto avrebbe confessato di aver compiuto attacchi informatici contro le infrastrutture critiche dell'Ucraina, fornito fondi all'esercito ucraino e raccolto informazioni sull'esercito russo. L'FSB non rivela quando l'uomo è stato arrestato. I media russi diffondono un video che dovrebbe mostrare l'arresto dello scienziato, con la neve sullo sfondo. Secondo il canale Telegram Ostoroschno Nowosti, l'uomo è un fisico che sarebbe stato arrestato a dicembre 2023, in base a precedenti rapporti dei media di stato.

00:59 Zelensky Celebrates il Bando della Chiesa Ortodossa Filo-Russa in UcrainaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky elogia il parlamento ucraino per aver bandito una fazione filo-moscovita della Chiesa ortodossa. Zelensky afferma: "Voglio sottolineare il lavoro della Verkhovna Rada, che ha adottato la legge per la nostra indipendenza spirituale". Il parlamento ha votato a favore del bando della Chiesa ortodossa ucraina, che era stata affiliata al Patriarcato di Mosca per decenni. La chiesa bandita è accusata di giustificare o addirittura collaborare con il nemico e con le azioni dure compiute dalla Russia contro il proprio popolo. La chiesa si è separata da Mosca ma riconosce ancora il Patriarcato di Mosca, che sostiene la guerra della Russia in Ucraina e mantiene stretti legami con il leader russo Vladimir Putin.

23:07 Pentagono: la Russia Lotta per Contrastare l'Offensiva Ucraina a KurskSecondo l'analisi del Pentagono, la Russia sta apparentemente incontrando difficoltà nel far fronte all'offensiva ucraina nella regione di Kursk. Il portavoce del Pentagono Pat Ryder, a Washington, dice che ci sono segni che Mosca sta spostando alcune unità nella zona, ma Ryder sottolinea: "Nel complesso, direi che la Russia sta realmente lottando per reagire". Ryder evidenzia che l'Ucraina è riuscita a mettere il suo avversario sulla difensiva e sottolinea: "Siamo in contatto con Kiev per apprendere di più sui loro obiettivi specifici". Ryder evita di rispondere direttamente se gli Stati Uniti stanno pubblicamente sostenendo l'avanzata ucraina, ma si riferisce invece ai commenti di Zelensky sulla creazione di una zona cuscinetto.

22:10 Zelensky sull'Esercito e l'Economia: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolinea l'importanza di trovare un equilibrio tra la mobilitazione dei soldati e la tutela dell'economia colpita dalla guerra. Durante la sua visita a una struttura industriale a Kropyvnytskyi, nel centro dell'Ucraina, Zelensky risponde a una domanda di un lavoratore sottolineando l'importanza delle offerte di lavoro per i redditi dei soldati e per la strategia di difesa dell'Ucraina.

21:44 Avanzamenti dell'Ucraina a Kursk: L'Ucraina sta apparentemente avanzando di 28-35 chilometri nella regione russa di Kursk, secondo i suoi resoconti. Il capo dell'esercito Oleksandr Syrsky, durante una briefing in televisione, condivide che l'esercito russo sta rinforzando le sue posizioni lì con truppe provenienti da diverse aree. Inoltre, la Russia sta dispiegando unità a Pokrovsk, nell'Ucraina orientale, dove di recente si sono svolti intensi combattimenti. La Russia non ha ancora commentato.

21:25 Putin in Chechnya: Il presidente russo Vladimir Putin visita la repubblica russa della Chechnya dopo 13 anni, incontrando il leader forte Ramzan Kadyrov. Le foto diffuse dall'agenzia di stampa RIA Novosti mostrano Putin che stringe la mano a Kadyrov a Grozny. In seguito, Putin mette un braccio sulla spalla di Kadyrov e lo abbraccia prima di lasciare in limousine. Kadyrov condivide su Telegram un programma di eventi intenso, dicendo che Putin è pieno di energia nonostante la giornata di lavoro impegnativa e desideroso di visitare diversi luoghi in Chechnya.

21:02 Scholz sull'Appoggio all'Ucraina: Il Cancelliere Olaf Scholz respinge le accuse di non sostenere adeguatamente l'Ucraina. Quest'anno, l'Ucraina riceverà oltre sette miliardi di euro, rendendola il principale beneficiario tra i paesi europei, afferma Scholz su Sat1 TV. L'anno prossimo, riceverà quattro miliardi di euro dal bilancio federale - ancora una volta, in testa tra gli stati europei. Inoltre, ci sono i 50 miliardi di dollari che i paesi del G7 occidentali stanno facilitando con l'aiuto dei beni russi congelati. "È una somma considerevole di denaro, è una somma considerevole di denaro", sottolinea Scholz, sebbene il tempismo esatto dell'allocazione dei 50 miliardi rimanga incerto.

20:14 Putin e il Confronto con Beslan: Il Presidente russo Vladimir Putin traccia paralleli tra la tragica presa di ostaggi della scuola di Beslan del 2004 e le attuali operazioni dell'esercito ucraino nella regione di confine di Kursk della Russia. Durante la sua visita a Beslan, Putin ha sottolineato che la Russia ha contrastato i "terroristi" a Beslan in passato e ora deve affrontare "coloro che commettono crimini nella regione di Kursk".

19:43 Patriarcato di Mosca sulla Bandiera della Chiesa: La Chiesa Ortodossa Russa condanna la decisione del Parlamento ucraino di bandire la Chiesa Ortodossa Ucraina filorussa, definendola un "atto illegale" e una "severa violazione della libertà religiosa e dei diritti umani". Il portavoce Vladimir Legoida ha espresso preoccupazione per il fatto che l'attuazione di questo progetto di legge potrebbe scatenare "violenza di massa contro milioni di credenti", mentre il capo della Chiesa Ortodossa Russa, Patriarca Kirill, si è detto preoccupato per il fatto di vivere in un'epoca in cui molti si oppongono a loro, non perché sono nel torto, ma semplicemente a causa delle loro differenze. Kirill è un sostenitore vocale del conflitto contro l'Ucraina, con i deputati parlamentari di Kiev che hanno approvato in precedenza un progetto di legge per bandire la chiesa con legami con Mosca.

