- Molti presunti trasgressori sono riusciti a fuggire - testimonianze innumerevoli lo dimostrano.

Le autorità stanno cercando l'aiuto del pubblico dopo la fuga di quattro individui da una struttura sicura a Straubing. Sono state raccolte diverse segnalazioni da testimoni, che stanno attualmente-being analyzed. Le operazioni di ricerca sono proseguite domenica. La procura e la polizia criminale stanno indagando per sequestro di persona e lesioni gravi.

I sospetti, di 27, 28 e 31 anni, hanno presumibilmente terrorizzato un dipendente dell'ospedale distrettuale (BKH) sabato sera, aggredendolo con armi contundenti e taglienti e tenendolo in ostaggio per aprire i cancelli. Il dipendente ha riportato ferite al volto e domenica era ancora in cura in un reparto stazionario, secondo i rapporti della polizia.

Considerati pericolosi, i fuggiaschi erano detenuti per reati contro il patrimonio e la droga nella cura custodiale del distretto ospedaliero, secondo la polizia. Il pubblico è stato invitato a non offrire passaggi agli autostoppisti e a mantenere le distanze da individui sospetti. Invece, sono stati invitati a contattare il numero di emergenza della polizia 110.

Stando alla propria dichiarazione dell'ospedale distrettuale di Straubing, funge da clinica specializzata per la psichiatria forense e la psicoterapia, adempiendo alla propria missione di cura custodiale su incarico del distretto della Bassa Baviera.

Il dipendente è stato tenuto in ostaggio dai fuggiaschi per costringerlo, come riportato nei rapporti della polizia. Le autorità stanno cercando informazioni sulla situazione dell'ostaggio come parte delle indagini in corso.

