- Molti posti di formazione aperti - meccatronica motoria necessaria

Situazione favorevole per i cercatori di lavoro: Attualmente, ci sono significativamente più posti di formazione vacanti che cercatori di lavoro in Turingia. Circa 1.800 giovani adulti non hanno ancora trovato un posto di formazione quest'estate, secondo la direzione regionale dell'Agenzia federale per il lavoro. D'altra parte, le aziende sono attualmente alla ricerca di apprendisti per circa 5.100 posti. "Anche se il via ufficiale per l'inizio della formazione è il 1° agosto, i giovani possono ancora iniziare un apprendistato", ha detto Torsten Narr del management della direzione regionale.

Da commesso a tecnico meccatronico automotive

Circa 1.100 candidati, principalmente giovani uomini, sono ancora alla ricerca di un posto; tra le giovani donne, sono circa 680. I cercatori di lavoro desiderano particolarmente apprendistati come commessi, tecnici meccatronici automotive o assistenti di ufficio. Secondo la direzione regionale, gli apprendisti in vendita sono particolarmente richiesti. Inoltre, il settore della vendita al dettaglio cerca particolarmente apprendisti che vogliono diventare commessi. Sono ancora vacanti molti posti di formazione per assistenti di gestione del commercio al dettaglio.

Apprendisti nel settore sanitario ai vertici degli stipendi

Gli apprendisti nelle professioni sanitarie mediche guadagnano il più alto stipendio mensile, con una media di 1.272 euro. Tuttavia, gli apprendisti in consulenza fiscale (1.221 euro) e nell'assistenza all'infanzia (1.186 euro) contano anche tra i migliori guadagni tra gli apprendisti. Nel complesso, lo stipendio medio degli apprendisti assicurati socialmente è aumentato notevolmente negli ultimi anni: cinque anni fa era di 845 euro, ora è di 1.027 euro. Tuttavia, i costi della vita sono generalmente aumentati durante questo periodo.

In Turingia, più di 33.000 persone sono attualmente in formazione in professioni assicurate socialmente. La loro età media è di 20,4 anni. 3.100 apprendisti vengono dall'estero.

