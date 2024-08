- Molti posti di formazione aperti - meccatronica motoria necessaria

Situazione favorevole per i cercatori di lavoro: Attualmente, ci sono significativamente più posti di formazione disponibili rispetto ai tirocinanti in Turingia. Circa 1.800 giovani adulti non hanno ancora trovato un apprendistato quest'estate, secondo la direzione regionale dell'Agenzia federale per il lavoro. Nel frattempo, le aziende sono attualmente alla ricerca di apprendisti per circa 5.100 posizioni. "Anche se l'inizio ufficiale della formazione è il 1° agosto, i giovani possono ancora iniziare un apprendistato", ha dichiarato Torsten Narr della direzione della direzione regionale.

"La situazione è tesa per molte aziende: Molte imprese cercano urgentemente apprendisti a causa del cambiamento demografico", ha dichiarato Cornelia Haase-Lerch, CEO della Camera di commercio e industria di Erfurt. In particolare, le piccole imprese stanno lottando. Secondo Haase-Lerch, sarebbe utile se i temi economici e finanziari fossero dati maggior peso a scuola, nonché matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia. "Le aziende stanno sempre di più prendendo in mano la situazione e stanno supportando i giovani con diverse difficoltà", ha detto.

Dal venditore a tecnico meccatronico automotive

Circa 1.100 candidati sono ancora alla ricerca di posizioni, con circa 680 di loro giovani uomini. Gli apprendistati particolarmente richiesti sono nel campo delle vendite, della meccatronica automotive e della gestione d'ufficio. Secondo la direzione regionale, i tirocinanti nel campo delle vendite sono particolarmente richiesti. Il settore del commercio sta cercando molti giovani che vogliono diventare commercianti. Molti posti di formazione per manager del commercio al dettaglio sono ancora vacanti.

Tirocinanti in medicina in cima alla scala salariale

I tirocinanti nelle professioni sanitarie mediche guadagnano in media il più alto stipendio, con 1.272 euro al mese. I tirocinanti nella consulenza fiscale (1.221 euro) e nell'istruzione (1.186 euro) contano anche tra i migliori guadagni. Nel complesso, lo stipendio medio dei tirocinanti è aumentato significativamente negli ultimi cinque anni, da 845 euro a 1.027 euro. Tuttavia, i costi della vita sono generalmente aumentati durante questo periodo.

In Turingia, più di 33.000 persone sono attualmente in formazione in professioni socialmente assicurate. La loro età media è di 20,4 anni e 3.100 tirocinanti vengono dall'estero.

I giovani stranieri sono ora un fattore importante per compensare il calo dei tirocinanti e dei futuri lavoratori qualificati nazionali a causa dei cambiamenti demografici, secondo l'IHK Erfurt. Tuttavia, le barriere linguistiche e la burocrazia sono ostacoli in questo campo.

