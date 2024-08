- Molti posti di apprendistato nel settore artigianale sono ancora vacanti

Prima dell'inizio dell'anno di formazione, ci sono ancora numerosi posti di formazione vacanti tra i artigiani di Berlino. Ci sono ancora circa 700 posti di formazione liberi, ha dichiarato Carola Zarth, presidente della Camera degli Artigiani di Berlino, alla radio RBB info. Tanto è stato segnalato sulla piattaforma della Camera degli Artigiani.

"Non è troppo tardi", ha spiegato Zarth. Chi ha deciso durante le vacanze estive di formarsi in un artigianato può ancora farlo entro ottobre. "Il'inizio della formazione è ancora possibile con noi". Secondo Zarth, ci sono circa 100 diverse professioni artigiane a Berlino in cui le imprese formano gli apprendisti. Stanno cercando apprendisti in quasi tutte le aree.

