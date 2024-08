- Molti partecipanti hanno celebrato l'anniversario della doppia ferrovia nella regione Harz.

Sensazionale Spettacolo del Vapore alle Ferrovie Strette dell'Harz

Si dice che una folla immensa di migliaia di persone abbia affollato le Ferrovie Strette dell'Harz per inaugurare i festeggiamenti per il 125° anniversario delle Ferrovie Harzquer e Brocken. L'atmosfera animata nella nuova officina di locomotive a vapore a Wernigerode è rimasta vivace per tutta la giornata, attirando appassionati di treni e famiglie, come ha dichiarato la portavoce Heide Baumgaertner all'Agenzia Teutonica di Stampa. "C'era il sole splendente, gli spettatori erano pieni di vita e le code erano lunghe." Fonti confermano che le celebrazioni proseguiranno anche domenica.

Treni Vintage al Centro dell'Attenzione

Il programma include mostre di veicoli storici, un trenino per bambini, visite ai laboratori e viaggi nella cabina di guida, come annunciato in precedenza. La star dello spettacolo è la locomotiva a vapore centenaria "Hoya" dell'Associazione Ferroviaria Tedesca, chiamata così dalla ferrovia stretta Hoya-Syke-Asendorf, dove è stata consegnata nel 1899. Un'altra locomotiva d'epoca delle Ferrovie Harzquer e Brocken, costruita nel 1897, ha ricevuto ammirazione soprattutto dagli appassionati di treni.

I giri in shuttle con la "Schweineschnauze", un carro ferroviario del 1932, sono stati un altro successo tra il pubblico. Nel 1899, il primo treno ha raggiunto la vetta del Brocken, alta 1.141 metri, e la rete completa della Harzquerbahn, che collega le città di Nordhausen (Turingia) e Wernigerode (Sassonia-Anhalt), ha iniziato le operazioni. In precedenza, la Harzquerbahn era già in funzione su alcuni tratti. La terza ferrovia HSB è la Selketalbahn.

La HSB gestisce la più lunga rete ferroviaria stretta ininterrotta della Germania, che si estende per circa 140 km. Il percorso misura un impressionante un metro di larghezza. Le famose locomotive a vapore della regione dell'Harz sono un'attrazione turistica imperdibile.

