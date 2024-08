- Molti parlamentari sono d'accordo con la sorveglianza della Stasi

In Sassonia-Anhalt, 36 membri del parlamento hanno finora autorizzato un'indagine su possibili attività della Stasi. 15 parlamentari non l'hanno ancora fatto, ha detto il presidente del comitato, Marco Tullner (CDU), all'agenzia stampa tedesca. 46 membri sono troppo giovani per essere presi in considerazione per un'indagine del genere. Il parlamento statale ha un totale di 97 membri.

L'indagine viene condotta su base volontaria. Negli prossimi settimane, le domande saranno inoltrate all'Ufficio Stasi.

La Stasi - l'acronimo per il Ministero per la Sicurezza di Stato - era il servizio segreto e la polizia segreta della DDR al servizio della SED. Ha monitorato ampi settori della popolazione e ha perseguitato i critici del sistema.

A dicembre, è stato istituito un comitato per indagare sui membri del parlamento per possibili attività della Stasi con i voti della CDU, SPD, FDP, Verdi e AfD.

Sette membri del partito di sinistra hanno votato no, quattro si sono astenuti. Il partito di sinistra ha giustificato la sua posizione sostenendo che tutti i suoi candidati dovrebbero avere l'opportunità di parlare dell'argomento e della loro biografia ai congressi del partito.

