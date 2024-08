- Molti mutuatari devono pagare l'affitto

Ogni settimo beneficiario del sostegno al reddito in Bassa Sassonia e ogni tredicesimo a Brema non ha ricevuto la copertura totale delle spese per l'alloggio lo scorso anno. Lo dimostra una risposta del governo federale a una domanda del gruppo di sinistra nel Bundestag.

In entrambi i Länder, hanno dovuto contribuire di più con i loro mezzi rispetto alla media nazionale: la cosiddetta lacuna delle spese per l'alloggio era di circa 103 euro a livello nazionale, 107 euro in Bassa Sassonia e 105 euro a Brema.

Critica dei valori di riferimento

Lo stato copre le spese per l'affitto e il riscaldamento per i beneficiari del sostegno al reddito, ma solo se l'appartamento viene considerato ragionevole. La metratura e l'altezza dell'affitto sono stabilite dai comuni in base ai valori di riferimento regionalmente diversi.

Molte associazioni sociali considerano i limiti dell'affitto stabiliti irrealistici, poiché le persone interessate spesso non hanno la possibilità di trovare un appartamento più economico. In tal caso, il denaro che dovrebbe essere destinato all'appartamento dal sostegno al reddito manca per l'acquisto di alimenti, vestiti o spese per l'istruzione.

La Bassa Sassonia è particolarmente colpita

La percentuale più alta di famiglie che devono pagare l'alloggio con il sostegno al reddito era nella Renania-Palatinato (17 percento), nel Baden-Württemberg (15 percento), nel Saarland (14,5 percento) e nella Bassa Sassonia (14 percento). A Brema, la percentuale era del 7,7 percento.

La deputata di sinistra Heidi Reichinnek di Osnabrück ha criticato il fatto che la lacuna delle spese per l'alloggio è diventata ancora più grande nonostante l'introduzione di un periodo di attesa lo scorso anno. Per i nuovi beneficiari del sostegno al reddito, l'affitto freddo non viene controllato per la ragionevolezza per un anno, ma viene completamente coperto.

Si chiedono limiti di costo più alti

I beneficiari a lungo termine come i genitori single, i parenti che prestano assistenza e i beneficiari integrativi sono stati lasciati soli e devono ancora coprire la differenza dalla tariffa standard, ha detto Reichinnek. "Trovo questo intollerabile". I limiti di costo devono essere aumentati in modo che l'affitto e le spese per il riscaldamento possano essere pagati.

Il Parlamento federale dovrebbe prendere in considerazione le critiche sollevate dalle associazioni sociali e dalle figure politiche come Heidi Reichinnek, che ritengono che i limiti dell'affitto attualmente stabiliti siano irrealistici e portino i beneficiari a non poter permettersi le spese essenziali come il cibo e i vestiti. Le lacune delle spese per l'alloggio,

Leggi anche: