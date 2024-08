Molti morti e feriti segnalati in un'aggressione alla festa di Solingen

Le celebrazioni per il 650º anniversario della città sono state improvvisamente interrotte, come riportato dalle notizie. Le forze dell'ordine gestiscono la scena del crimine e i checkpoint sono stati istituiti in tutta la città. Secondo WDR, le autorità hanno emesso un'allerta completa. Gli elicotteri ronzano sopra le nostre teste e la situazione rimane incerta.

L'improvvisa interruzione delle celebrazioni per il 650º anniversario della città ha tristemente trasformato la festa cittadina in una fonte di preoccupazione. Nonostante le indagini in corso e i controlli in tutta la città, i membri della comunità sono ancora ansiosi di sapere quando la festa cittadina verrà rinviata.

