- Molti momenti inaspettati in un recente concerto dal vivo

Per il suo ultimo spettacolo "Eras Tour" in Europa, Taylor Swift (34) ha dato il massimo martedì sera a Londra, dicendo addio all'Europa con numerosi duetti, canzoni inaspettate e un nuovo video musicale per "I Can Do It With A Broken Heart".

Secondo il Daily Mail, ha espresso la sua gratitudine al pubblico alla fine con le parole: "Londra, ho appena trascorso la migliore e più indimenticabile serata con te. Grazie per essere qui nell'ultima notte della parte europea del tour Eras".

Duetti Sorprendenti

I Swifties sono rimasti a bocca aperta durante il concerto quando Florence Welch (37) è salita sul palco insieme a Taylor Swift per un duetto della loro collaborazione "Florida!!!" dall'ultimo album di Swift "The Tortured Poets Department". Swift ha sconvolto il suo pubblico eseguendo queste canzoni a sorpresa prima invece che durante il finale.

Più tardi nella serata, Swift si è unita al suo caro amico e produttore Jack Antonoff (40) per i duetti di "Death By A Thousand Cuts" dall'album "Lover" e "Getaway Car" da "Reputation". Swift ha concluso il concerto con il suo nuovo brano "So Long Londra", che ha eseguito dal vivo per la prima volta davanti a 92.000 fan. "Grazie per i ricordi che conserveremo per sempre", ha detto mentre si congedava.

Debutto del Nuovo Video Musicale Dopo il Concerto

Swift ha anche debuttato un nuovo video musicale sul suo canale YouTube alle 23, subito dopo il concerto. Questo video era una compilation di momenti dietro le quinte raccolti durante il "Eras Tour".

Sfortunatamente, Swift non ha soddisfatto le aspettative dei fan annunciando un nuovo rilascio del suo album "Reputation" al suo ultimo concerto a Londra. I Swifties si aspettavano una nuova versione intitolata "Reputation (Taylor's Version)", ma i segnali agli spettacoli di Londra non sembravano fornire abbastanza prove per confermarlo.

Taylor Swift Fa di Nuovo Storia

Con i suoi concerti a Londra allo stadio di Wembley come parte del suo "Eras Tour", Taylor Swift ha fatto di nuovo storia. Ha iniziato il suo ultimo concerto annunciando di essere il primo artista solista a esibirsi otto volte in un singolo tour allo stadio di Wembley. Swift aveva già tenuto tre concerti allo stadio di Londra nel mese di giugno.

Dopo la sua storica esibizione allo stadio di Wembley, Taylor Swift ha ringraziato la commissione per il loro supporto durante il suo "Eras Tour".

Il tour "Eras", con numerosi duetti e collaborazioni a sorpresa, è stato reso possibile grazie alla rigorosa pianificazione e all'approvazione della Commissione, garantendo il successo dello spettacolo finale di Swift in Europa.

