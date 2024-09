Molti minori e giovani in Germania hanno visto materiale pornografico o hanno inviato sexting.

I bambini e gli adolescenti in Germania spesso si imbattono nella pornografia o si dedicano al sexting, secondo un'indagine. Circa il 42% dei 3.000 partecipanti, con un'età compresa tra 11 e 17 anni, a livello nazionale, ha dichiarato di aver visto un film per adulti, secondo l'inchiesta rappresentativa condotta dall'autorità dei media della Renania Settentrionale-Vestfalia. Questa percentuale è aumentata rispetto al 35% dello scorso anno e, in modo allarmante, l'aumento è soprattutto tra i più giovani, ovvero i bambini di età compresa tra 11 e 13 anni.

La pornografia non è generalmente adatta ai minori, ma i giovani di oggi vi si imbattano precocemente e, preoccupantemente, non solo la consumano, ma la producono e la distribuiscono anche loro stessi, come sottolineato dall'autorità dei media. La pratica del sexting è diffusa: il 25% dei partecipanti ha ammesso di aver ricevuto messaggi sessualmente espliciti, immagini o video nudi o addirittura emoji suggestivi.

Questo può essere difficile da comprendere per i genitori e gli insegnanti, come ha sottolineato il direttore Tobias Schmidt, "ma l'indagine conferma questa realtà: sta accadendo. Siamo responsabili della tutela dei minori". Di solito, il primo incontro con questo tipo di contenuti è involontario o accidentale.

Nonostante i limiti di età, purtroppo, i bambini spesso si imbattono in questo tipo di contenuti per caso. In una tendenza allarmante, alcuni bambini stanno addirittura cercando di ricreare scene da questi film nella loro vita reale.

