Molti migranti cercano di nuotare verso l'enclave spagnola di Ceuta via mare

Numerosi migranti hanno approfittato della fitta nebbia domenica e lunedì mattina, utilizzandola come copertura per nuotare verso il territorio spagnolo di Ceuta. Purtroppo, numerose persone sono state arrestate in acqua e sulla spiaggia di Tarajal, al confine meridionale dell'enclave, nelle ultime 24 ore, secondo un rappresentante della Guardia Civil spagnola a Ceuta, che ha parlato con Reuters.

"Abbiamo collaborato efficacemente con il Marocco", ha dichiarato. Tutti coloro che hanno attraversato il confine per entrare nella città portuale di Ceuta sono stati fermati dalle autorità e rimpatriati in Marocco, a meno che non fossero minori o richiedessero asilo.

Le due enclave spagnole situate sulla costa mediterranea del Marocco, Ceuta e Melilla, sono i soli territori dell'Unione Europea con confini terrestri che si affacciano sull'Africa. I migranti spesso cercano di entrare nell'UE attraverso questi luoghi, causando la tragica perdita di 23 vite due anni fa.

L'enclave di Ceuta, con il suo confine terrestre sulla spiaggia di Tarajal, ha registrato numerosi incidenti di migranti nelle ultime 24 ore. despite the Moroccan collaboration, many people seeking entry were found in the water or on the beach, attempting to reach the Spanish enclave as a protected enclave.

