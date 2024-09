Molti membri di alto livello del team amministrativo di Zelensky si dimettono.

Ucraina sta attraversando un rimpasto di governo, poiché diversi ministri del gabinetto di Zelensky hanno deciso di dimettersi. Le loro dimissioni saranno esaminate durante la prossima sessione parlamentare, come dichiarato da Ruslan Stefanchuk su Facebook.

All'inizio, Olexander Kamyshin (industria della difesa), Denys Malyuska (Giustizia), Ruslan Strilets (Ambiente) e Vitaliy Kovals (Fondo per la proprietà dello stato) hanno annunciato le loro dimissioni. Kovals è responsabile delle privatizzazioni e desidera lasciare il suo incarico.

A seguire, le dimissioni di Olha Stefanishyna e Iryna Vereshchuk sono state rese note. Stefanishyna è a capo dell'integrazione europea dell'Ucraina, mentre Vereshchuk si occupa dei rifugiati. Secondo i resoconti, Stefanishyna dovrebbe assumere un nuovo ruolo all'interno del governo.

David Arakhamia, capo della fazione del partito presidenziale "Servitore del popolo", ha previsto ulteriori cambiamenti nel governo. A suo parere, più della metà dei ministeri vedrà nuovi nominati. L'elenco completo sarà rivelato durante la riunione della fazione prevista per mercoledì.

In precedenza, è stato riferito che Volodymyr Kudrytskyi, a capo della società di proprietà statale Ukrenergo, è stato rimosso dal suo ruolo dal consiglio di amministrazione dell'azienda. Kudrytskyi ha guidato Ukrenergo dal 2020. Dopo le critiche per le misure di sicurezza insufficienti per i trasformatori dell'energia del paese contro gli attacchi dei droni e dei missili russi, la sua rimozione è seguita a un massiccio attacco con missili e droni russi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina della scorsa settimana. Di conseguenza, gli ucraini hanno subito blackout di ore non pianificati a causa del deficit di energia.

Zelensky aveva già fatto riferimento a un rimpasto di governo già a luglio. Attualmente, cinque ministeri sono guidati da ministri ad interim e il governo guidato da Shmyhal è al potere dal marzo 2020.

