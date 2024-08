Molti membri del servizio segreto sono stati assegnati a compiti amministrativi dopo un attentato all'ex presidente Trump.

La situazione ha portato il Secret Service ad affrontare una severa attenzione a causa delle falle di sicurezza che hanno permesso ad un aggressore di sparare otto colpi all'ex presidente a Butler, Pennsylvania, ferendo l'orecchio di Trump e causando la morte di un partecipante.

I rappresentanti eletti stanno spingendo per conseguenze contro le persone responsabili dell'organizzazione dell'evento. Il vicedirettore ad interim Ronald Rowe aveva dichiarato l'intenzione di attendere il completamento delle indagini prima di emanare qualsiasi misura disciplinare.

L'agenzia sta affrontando diverse indagini, tra cui una revisione interna, indagini del Congresso e una commissione specificamente istituita dal Dipartimento della Sicurezza Interna.

Rowe ha ammesso ai giornalisti durante una conferenza stampa di inizio mese che si è trattato di un errore del Secret Service - un netto contrasto con la loro posizione precedente che incolpava i locali per non aver monitorato il potenziale assassino, Thomas Crooks. "Quell'area avrebbe dovuto essere protetta", ha dichiarato.

Anthony Guglielmi, capo della comunicazione del Secret Service degli Stati Uniti, ha dichiarato in una dichiarazione del venerdì, "Il Secret Service degli Stati Uniti è impegnato nell'indagine sulle azioni e le decisioni del personale coinvolto nell'evento della Pennsylvania e nel tentato assassinio dell'ex presidente Donald Trump. La nostra revisione della missione di garanzia è in corso e stiamo esaminando i fattori, le procedure e i regolamenti che hanno portato a questo errore operativo".

Guglielmi ha continuato, "Riteniamo il nostro personale alle più alte aspettative professionali. Qualsiasi politica trovata in violazione sarà indagata dall'Ufficio per la Responsabilità Professionale per eventuali misure disciplinari. Tuttavia, data la natura di questa questione come questione di personale, non siamo in grado di fornire ulteriori commenti".

Contributi alla cronaca di Zachary Cohen di CNN.

I politici chiedono responsabilità a coloro che sono responsabili dell'organizzazione dell'evento in cui Trump è stato attaccato.

