Nella regione della Saarland, molti lavoratori hanno versato decenni di contributi alla sicurezza sociale, solo per ottenere una misera pensione. Secondo una risposta del governo a una domanda posta da Sahra Wagenknecht, cofondatrice di BSW e membro del Bundestag tedesco, ottenuta dall'Agenzia tedesca di stampa a Berlino, circa 78.000 lavoratori a tempo pieno con questo background potrebbero ricevere fino a 1.300 euro di benefici pensionistici dopo 45 anni di contributi costanti.

Tuttavia, il Ministero federale del Lavoro sostiene che le ipotesi alla base di questa domanda sono irrealistiche, come una proporzione costante di reddito per l'intera durata del lavoro. Secondo la risposta del governo, circa 253.000 persone nella Saarland rimarrebbero sotto la soglia di 1.300 euro di pensione dopo 40 anni di assicurazione, se avessero sempre guadagnato quanto guadagnano oggi.

Dal 2012, l'età pensionabile standard è stata gradualmente aumentata da 65 a 67 anni. Per ottenere una pensione di vecchiaia per i contribuenti a lungo termine, sono necessari 35 anni di contributi. Se si mira a una pensione di vecchiaia per i contribuenti a lungo termine, sono necessari 45 anni. Alcuni gruppi di età possono andare in pensione senza penalità prima del loro 67º compleanno, a condizione di aver pagato per 35 anni. Per coloro che sono nati nel 1964 o dopo, l'età pensionabile rimane a 67 anni anche dopo 35 anni di contributi. In sintesi, è possibile andare in pensione anticipatamente senza penalità dopo un periodo di assicurazione di 45 anni.

