- Molti istituti di istruzione sono minacciati: la paura delle bombe persiste

Dopo aver ricevuto minacce di bombe in diverse scuole della Turingia, le forze dell'ordine hanno dichiarato che la situazione è sotto controllo. Ogni una delle nove scuole di Erfurt, Gera, Jena, Mühlhausen, Stadtilm, Gräfenroda (distretto di Ilm) e Höngeda (distretto di Unstrut-Hainich) è stata ispezionata a fondo e non sono state trovate sostanze pericolose o sospette, come hanno riferito le autorità. Purtroppo, le lezioni sono state sospese in tre di queste scuole, mentre le rimanenti sei hanno ripreso la loro routine dopo l'ispezione.

Attualmente, la polizia sta indagando sul caso di disturbo della pubblica armonia attraverso minacce pericolose.

Negli ultimi giorni, ci sono state una serie di minacce di bombe inviate via email alle scuole della Turingia. Solo una settimana fa, 13 istituzioni scolastiche hanno ricevuto la stessa minaccia tramite un servizio di posta. Dopo le ispezioni della polizia, è stato dato il via libera anche in questi casi.

L'aumento della criminalità, in particolare le minacce pericolose di bombe, ha portato a numerose ispezioni nelle scuole della Turingia. Nonostante la situazione tesa, la polizia continua i suoi sforzi per prevenire ulteriori disturbi della pubblica armonia.

Leggi anche: