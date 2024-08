Molti indonesiani tentano di entrare negli edifici del parlamento di Giacarta <unk> gli agenti delle forze dell'ordine sopprimono i manifestanti

Traduzione:

La folla ha tentato di irrompere nel parlamento indonesiano giovedì. Le forze dell'ordine hanno utilizzato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua contro i manifestanti a Jakarta che avevano rimosso una barriera e lanciato pietre contro gli ufficiali. Il caos ha portato al rinvio dell'approvazione prevista delle contestate modifiche alla legge elettorale, che avrebbe potuto aumentare il potere politico del presidente uscente Joko Widodo, come riferito dal vice presidente del parlamento Sufmi Dasco Ahmad.

I manifestanti hanno bloccato le strade vicino al palazzo del parlamento, alcuni sventolando cartelli e bandiere. Altri hanno dato fuoco a pneumatici. Diversi attivisti, studenti, lavoratori e popolari artisti e musicisti indonesiani hanno partecipato alle manifestazioni, esprimendo le loro preoccupazioni sulla democrazia del paese. Proteste simili sono avvenute in città chiave come Bandung, Yogyakarta, Surabaya e Makassar.

Il parlamento si è riunito in una riunione straordinaria per contrastare una sentenza della Corte Costituzionale sulle procedure elettorali. Martedì, la corte aveva annullato una regola che impediva ai cittadini under 30 di candidarsi per la carica di governatore. Ciò avrebbe impedito a Kaesang Pangarep, figlio minore di Widodo di 29 anni, di concorrere alle elezioni regionali della provincia di Giava Centrale. Inoltre, la corte ha allentato il processo di selezione dei candidati dei partiti politici, eliminando la necessità di ottenere una quota del 20% dei voti in un parlamento regionale.

Mercoledì, il parlamento ha affrettato l'approvazione di un progetto di legge che aumenta l'età minima per i governatori a 30 anni al momento dell'insediamento, con l'obiettivo di approvarlo durante la sessione di giovedì. Tuttavia, l'approvazione è fallita poiché non sono stati raggiunti i numeri richiesti.

Il figlio maggiore di Widodo, Gibran Rakabuming Raka, è destinato a diventare il prossimo vice presidente del paese dopo che la corte ha concesso un'esenzione al limite di età per gli ex funzionari regionali. La decisione è stata presa quando il cognato di Widodo, Anwar Usman, era capo della corte. Usman è stato sottoposto a scrutinio per il suo ruolo in un caso che coinvolge un familiare e successivamente rimosso.

I manifestanti fuori dal Parlamento hanno appellato per la protezione della democrazia, vedendo la sentenza della Corte Costituzionale come una minaccia per la gioventù indonesiana. In risposta alla situazione in corso, il Parlamento sta attualmente riesaminando le modifiche alla legge elettorale per mantenere la correttezza e l'integrità delle prossime elezioni.

Leggi anche: