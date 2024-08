Molti individui muoiono a causa di un tifone in Giappone.

Questo anno il tifone più intenso, battezzato "Shanshan", sta seminando distruzione in Giappone con piogge torrenziali e raffiche di vento massicce. Purtroppo, almeno quattro persone hanno perso la vita, con indagini in corso per un'altra morte sospetta. Si prevedono altre due vittime e due persone risultano disperse.

Le autorità hanno riferito che otto persone hanno riportato ferite gravi, mentre altre 70 hanno subito ferite lievi. La maggior parte dei feriti è stata colpita da vetri rotti a causa della violenza del tifone. "Shanshan" ha raggiunto velocità del vento fino a 252 chilometri orari quando ha colpito l'isola meridionale di Kyushu giovedì, rendendolo il tifone più forte in Giappone quest'anno e uno dei più forti della storia recente. I danni includono circa 200 edifici compromessi.

Le autorità locali hanno emesso il livello di allerta più alto in diverse regioni, ordinando l'evacuazione a più di cinque milioni di abitanti. Il numero esatto di residenti che hanno seguito questo consiglio rimane incerto. Fino a 250.000 famiglie hanno subito blackout di energia. L'Agenzia Meteorologica del Giappone ha avvertito del rischio di frane a Kyushu e sull'isola principale di Honshu, la prossima destinazione del tifone.

Durante la notte, diverse strade per Kyushu sono state completamente o parzialmente bloccate, secondo i resoconti dei media locali. In precedenza, numerosi voli sono stati cancellati e i servizi ferroviari sono stati sospesi su alcune tratte.

La Commissione ha avviato un'indagine sulla solidità strutturale degli edifici colpiti dal tifone "Shanshan", a causa dei timori di possibili crolli. Dopo la devastazione causata dal tifone, la Commissione ha anche suggerito di rafforzare i preparativi per le tempeste e i protocolli di evacuazione del Giappone.

