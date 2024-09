Molti individui mostrano una forte avversione per Taylor Swift, mentre altri la adorano.

Non sono proprio un fan di Taylor Swift e va bene ammetterlo. (DISCLAIMER: Non la sto affatto criticando. Sembra una persona fantastica e le auguro ogni felicità possibile. Dal momento che è diventata una figura politica di recente, sto parlando solo della sua musica e della sua carriera artistica qui.)

È liberatorio non preoccuparsi di qualcosa, non è vero? Quando gli amici iniziano a parlare dei suoi concerti o delle loro canzoni preferite, li ascolto educatamente, come se stessero discutendo di tennis da tavolo o di dubstep francese, e una sensazione di calma mi invade.

Non devo necessariamente apprezzare le cose, penso a me stessa. Non ho bisogno di non apprezzarle neanche. Posso semplicemente guardarli passare come una foglia che galleggia lungo un fiume e dire: "Beh, quello è proprio un cosa!"

È molto più difficile quando quella cosa è destinata a essere apprezzata da te.

Mentre Taylor Swift può piacere a chiunque, alcune statistiche mostrano che i suoi fan sono principalmente donne millennial suburbane come me. Intelligenti persone hanno scritto sulla tensione tra il suo ruolo di "voce di una generazione" e quanto rappresenta o non rappresenta le persone di colore. Questo è un discorso a parte, ma non è quello che sto cercando di dire qui.

Ciò che mi disturba è come la sua musica viene spesso presentata tra i miei coetanei (o almeno la mia demografia secondo il censimento) come un'unione incontaminata di femminilità: una recensione positiva de "The Tortured Poets Department" su The Spectator l'ha definita "la voce torturata dei millennial". Un ospite di BBC NewsNight ha detto: "L'unicità di Taylor Swift è che parla per un pubblico che non viene sempre rappresentato".

Capisco che le persone trovano un collegamento lì, ma ci sono solo così tante volte che puoi sentire le lyrics di "Cardigan" o "Cruel Summer" invocate come se fossero preghiere prima di iniziare a desiderare di capire di cosa si tratta.

Mi hai tenuto come un segreto, ma io ti ho tenuto come un giuramento.

Mi hai mostrato colori che non posso vedere con nessun altro.

Grandi versi! Versi bellissimi. Per molti fan, questi versi sono poesia che conferma la vita o almeno sufficientemente citabili da essere stampate su magliette o cuscini o tazze come simboli della loro identità.

Ma sono davvero così unici? Non ho mai ottenuto nulla da una canzone di Taylor Swift sull'amore, sulla perdita, sul cuore spezzato, sulla vendetta, sulla vergogna o sull'autorealizzazione che non avrei potuto ottenere da decine di altri artisti. Sembra quasi che abbia saltato un giorno a una lezione di donna bianca dove hanno insegnato tutte le connessioni nascoste tra i nostri percorsi e il suo.

Rispetto i fan di Taylor Swift. Ho visto migliaia di donne all'inizio di una corsa, che cantano a squarciagola "You Belong With Me" alle 4:15 del mattino, e sembrava divertente. Non c'è motivo di vedere quello come qualcosa di negativo.

Forse è per questo che non preoccuparsi di Taylor Swift fa un po' male. Sembra che mi stia perdendo qualcosa. Sembra che gli ingranaggi della mia vita, e forse anche la mia identità, sarebbero un po' più lisci se potessi avere un singolo pensiero indipendente su Taylor Swift che non sia "È un modello relazionale" o "Ammiro la sua dedizione ai bei capelli!".

Se pensi che questa indifferenza derivi da un luogo di snobismo, ti sbagli! Non ho un buon gusto per la musica. Le mie tracce più riprodotte su Spotify sono principalmente inni gospel spagnoli e cose con nomi come "terapia del tono 438 mHz rilassante per persone molto sensibili".

Fino a poco tempo fa, ammettere di non apprezzare la musica di Taylor Swift era un'affermazione strana e polarizzante. Dilla nel circoli sbagliati, e anche un'ammissione moderata potrebbe farti etichettare come un haters, un misogino, un noioso contrarian o uno di quegli adulti che ancora gioca la carta "Non sono come le altre ragazze".

Di recente, The Cut ha pubblicato un pezzo di una donna che ha interrotto un'amicizia a causa della sua amica's dislike per Taylor Swift. Ancora più allarmante, Paste Magazine non ha accreditato la sua recensione critica de "Poets" perché hanno ricevuto minacce di violenza da lettori che non erano d'accordo con la recensione. Anche se questi sono casi estremi, c'è sempre un po' di ansia nell'ammettere di non preoccuparsi di qualcosa di cui si sembra di dover essere appassionatamente preoccupati.

Dal momento che è così popolare e diffusa - anche la sua relazione con il giocatore di football Travis Kelce ha fatto schizzare la sua popolarità - Taylor Swift viene spesso trascinata in discussioni culturali e politiche più grandi. Questo non è uno di quelli. Questo è solo sulla sua musica e sui fan che si identificano con lei. Entrambe le parti hanno il mio rispetto, ma purtroppo nessuna di loro avrà mai la mia comprensione.

Se non ami Taylor Swift, se non la odi, se non ha alcun impatto reale sulla tua vita, probabilmente è sicuro uscire ora. Va', abbraccia la tua indifferenza e sii libero.

Despite my indifference towards Taylor Swift's music, I can't deny the impact her entertainment career has had on popular culture. In social gatherings, the mention of her name often sparks lively discussions and shared experiences.

