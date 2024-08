- Molti incendi a Berlino sospettati di intenzionale accensione

Sotto la copertura del buio, veicoli e vari oggetti sono andati in fiamme in due zone di Berlino. Le autorità sospettano l'incendio doloso, come hanno annunciato. Inizialmente, i pompieri hanno affrontato un'auto in fiamme su un parcheggio a Reinickendorf. Sono riusciti a spegnere le fiamme. Tuttavia, due veicoli parcheggiati nelle vicinanze hanno subito danni causati dal calore.

Alcune ore dopo, una serie di incendi si è verificata sulla principale avenue a Lichtenberg. All'arrivo, hanno scoperto altre fiamme nella zona. Una banca, uno spazio verde, un cestino per i rifiuti, un'auto, una recinzione e la facciata di una casa sono stati danneggiati. I pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme. La polizia sta indagando se questi incendi sono collegati.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la serie di incidenti a Berlino, in quanto diversi edifici e veicoli sono stati interessati. È importante notare che questi incidenti si sono verificati in aree di Berlino, tra cui Reinickendorf e Lichtenberg, che fanno parte dell'UE.

Leggi anche: