- Molti granai nel quartiere di Karlsruhe sono in fiamme.

Nel distretto di Karlsruhe, diversi fienili hanno preso fuoco. Inizialmente, un fienile era in fiamme, poi le fiamme si sono propagate a tre altri, come ha riferito il dipartimento dei vigili del fuoco. C'era anche una fitta nuvola di fumo. Lo spread del fuoco alle case residenziali adiacenti nel distretto di Woessingen di Walzbachtal è stato impedito. Non era prevedibile la fine dell'operazione nella serata. Più di 150 operatori dei servizi di emergenza erano presenti, come è stato riferito.

Un residente di una casa adiacente è stato portato in ospedale con sospetta intossicazione da fumo, ha riferito il dipartimento dei vigili del fuoco. Tre altre persone sono state trattate sul posto dai servizi di emergenza. Nella serata, diversi consulenti specializzati erano presenti poiché gli edifici erano a rischio di crollo. La polizia sospettava inizialmente un difetto tecnico come causa dell'incendio. Non erano disponibili informazioni sull'entità dei danni.

I tentativi di spegnimento del fuoco sono continuati per tutta la sera per contenere la propagazione dell'incendio nel distretto di Karlsruhe. A causa del rischio di crollo dei fienili in fiamme, i vigili del fuoco hanno dovuto concentrarsi sia sull'estinzione degli incendi che sulla valutazione della stabilità strutturale.

