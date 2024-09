Molti giovani si trovano a dover affrontare contenuti pornografici e attività di sexting.

Un'indagine sulle interazioni con la pornografia o il sexting rivela un fatto allarmante: un numero crescente di minori è esposto a questo tipo di contenuti. Per genitori e insegnanti, è difficile comprendere quanto sia facile per i bambini e gli adolescenti accedere ai materiali pornografici ai giorni nostri, secondo lo studio.

In Germania, una parte significativa della gioventù, compresa tra i 11 e i 17 anni, ha avuto esperienze con la pornografia o il sexting, secondo la ricerca. Circa il 42% dei 3.000 partecipanti ha dichiarato di aver già visto un video per adulti. Si tratta di un aumento significativo rispetto all'anno precedente, quando il 35% ha dichiarato di averlo fatto, secondo un sondaggio condotto dall'autorità dei media del Nord Reno-Westfalia. L'aumento nella fascia di età più giovane, ovvero i 11-13 anni, è particolarmente preoccupante.

L'autorità dei media ha riferito: "La pornografia non è adatta ai bambini. Tuttavia, i bambini e gli adolescenti vi sono esposti a un'età inferiore a quella della maggiore età e, inoltre, stanno sempre più producendo e condividendo contenuti pornografici". Questa tendenza del sexting è molto diffusa: il 25% dei partecipanti ha ammesso di aver ricevuto un messaggio contenente contenuti sessuali, immagini esplicite, video o emoticon suggeriti.

Il primo incontro spesso è accidentale o involontario

Per genitori e insegnanti, è difficile comprendere quanto sia facile per i bambini e gli adolescenti accedere alla pornografia oggi e, inoltre, diffonderne il contenuto online, ha detto Tobias Schmid, direttore dell'autorità dei media di Düsseldorf. "Tuttavia, lo studio lo dimostra chiaramente: gli incidenti accadono. Siamo sfidati a proteggere i minori".

Il primo incontro con la pornografia spesso avviene accidentalmente o involontariamente - e solitamente tra i 12 e i 15 anni, secondo l'autorità dei media. Tra coloro che hanno dichiarato di aver avuto esperienza con la pornografia, la metà ha dichiarato di averlo fatto "meno di 3 volte". Pochi partecipanti hanno ammesso di guardare la pornografia regolarmente, secondo l'autorità dei media. La maggior parte trova difficile categorizzare ciò che ha visto.

La consumazione di pornografia è legata al sexting?

Non è possibile stabilire un collegamento diretto tra il consumo precoce di pornografia e l'impegno con i contenuti pornografici autoprodotti, ma la sospetta è plausibile, poiché il 42% dei minori che hanno dichiarato di aver visto un video porno e di aver fatto sexting ha ammesso di essere stato influenzato dalla pornografia per il proprio comportamento di sexting. Tuttavia, quasi la metà (48%) dei minori con esperienza di pornografia ha concordato con l'affermazione "Ho visto cose nella pornografia che avrei preferito non vedere".

Del 25% che ha ricevuto un messaggio di sexting, la maggior parte (79%) è stata non richiesta. Solo il 9% ha dichiarato di aver inviato un messaggio di sexting, con i ragazzi che lo facevano leggermente più spesso delle ragazze. Tra coloro che hanno fatto sexting, circa un terzo dei ragazzi e delle ragazze ha dichiarato di averlo fatto "per divertimento" o per flirtare o per inviare "un'immagine/video personale" al partner. Tuttavia, è stato scoperto che i destinatari erano spesso sconosciuti agli mittenti.

Per il sexting, WhatsApp è il mezzo preferito.

Rispetto all'anno precedente, WhatsApp ha rafforzato la sua posizione come piattaforma per il sexting, secondo l'autorità che ha condotto il primo studio su questo argomento nel 2023. L'autorità ha dichiarato che la funzione di chat di gruppo su WhatsApp potrebbe contribuire a un aumento generale della comunicazione con persone sconosciute all'utente. Nel frattempo, Snapchat ha registrato un calo di popolarità come mezzo per il sexting, in particolare tra le ragazze più grandi.

Schmid ha consigliato che è necessario un maggiore educazione, servizi di supporto e protezione dei minori affidabili nel mondo digitale. "Con iniziative come Media Scouts NRW e il nostro approccio per affrontare la mancanza di protezione dei minori sulle più grandi piattaforme porno del mondo, stiamo affrontando il problema".

