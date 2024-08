Molti giovani adulti ricevono un sostegno finanziario dalla famiglia o dallo Stato

Molti giovani tra i 18 e i 24 anni ricevono finanziamenti dalla famiglia o dallo stato. Nel corso dell'ultimo anno, più di un terzo (35 percento) ha fatto affidamento sui soldi dei genitori o di altri parenti, secondo l'Ufficio Federale di Statistica. Al contrario, la metà (51 percento) già guadagnava principalmente da sola. Il 13 percento era principalmente dipendente da benefici pubblici, come il BAföG, le borse di studio o i benefici di disoccupazione. Solo l'1 percento dei giovani si basava sui propri beni per le spese di vita.

La percentuale di 15-24enni non impegnati in scuola, formazione professionale o lavoro era del 7,5 percento nel 2023, simile ai primi due anni della pandemia del 2020 (7,4 percento) e del 2021 (7,8 percento), ha riferito l'ufficio. Prima della pandemia, questa percentuale aveva raggiunto un minimo decennale del 5,7 percento nel 2019.

Il tasso di disoccupazione giovanile è diminuito negli ultimi tre anni e nel 2023 era del 5,9 percento, il più basso dal 2019 (5,8 percento). Nel corso dei ultimi 20 anni, la disoccupazione giovanile in Germania è quasi dimezzata (2003: 11,0 percento).

Molti giovani che non sono impegnati in scuola, formazione professionale o lavoro potrebbero anche fare affidamento sui finanziamenti, come dimostrato dal 13 percento che dipende dai benefici pubblici.

Despite the significant decrease in youth unemployment, many young adults still need financial assistance, with over a third (35%) relying on family or relatives in the past year.

