Dopo che un incendio ha avvolto una ruota panoramica al Highfield Festival di Lipsia, un esperto di incendi dolosi è intervenuto. "Il professionista in questione si aggira sul luogo del festival dall'alba, cercando indizi", ha annunciato un portavoce della polizia. Il mistero principale ora è come si sia verificato questo incidente, che ha causato almeno 23 vittime. Il sito dell'incendio è stato isolato e gli investigatori criminali stanno scavando a fondo.

Intorno alle 21:00 di una sera di sabato, uno dei 24 capsule della ruota panoramica ha preso fuoco per primo. Le fiamme sono poi penetrate in una seconda capsula. Gli autorità non hanno ancora stabilito cosa sia successo durante quei minuti caotici. Secondo le dichiarazioni della polizia, almeno 23 persone sono rimaste ferite - quattro delle quali hanno riportato ustioni, una è caduta e il resto è stato ricoverato per possibile intossicazione da fumo.

All'alba successiva all'incendio, la polizia non è stata in grado di fare chiarezza sullo stato dei feriti, sulle loro età o sui loro sessi. Il numero esatto di persone ferite è ancora in fase di revisione, ha aggiunto il portavoce.

L'esperto di incendi dolosi sta collaborando con la polizia per indagare sulla causa dell'incendio della ruota panoramica. Despite gli sforzi della polizia e degli investigatori criminali, la causa esatta dell'incendio remains ancora sconosciuta.

