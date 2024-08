Molti elettori inesperti vedono i Verdi come un potenziale pericolo.

I ricercatori del voto sono di rado colti di sorpresa dagli opinion polls e dalle analisi politiche. Tuttavia, un recente studio che si concentra sulle percezioni dei giovani è riuscito a cogliere alla sprovvista gli esperti. Secondo l'indagine, molti primi votanti vedono i partiti politici come una minaccia, inclusa una formazione di centro.

Secondo la ricerca dell'Istituto per la Ricerca Generazionale, il Partito Verde viene percepito come una minaccia da molti primi votanti nell'ovest e nell'est. L'indagine ha rivelato che il 25% dei rispondenti nell'ovest e il 30% nell'est temono il partito, descrivendolo come estremo e un "partito di proibizione". Il fondatore dell'Istituto, Rüdiger Maas, ha spiegato: "La paura dell'AfD era più forte, con il 65% nell'est e il 74% nell'ovest".

Maas ha dichiarato: "Si tratta di una vera paura tra i giovani riguardo ai partiti, non solo nei confronti dell'AfD, ma anche in altre direzioni. Questo è stato un nuovo punto di vista per noi". Durante conversazioni uno-a-uno con i giovani, hanno spesso menzionato video inquietanti sui social media che apparentemente dimostrano il pericolo del Partito Verde. Il partito aveva già registrato un calo di popolarità tra i giovani votanti nelle elezioni europee, scendendo al 11% tra i 16-24 anni.

Just before the state elections in Thuringia and Saxony, researchers from the Augsburg institute unveiled a study on youth voting behavior. They surveyed 870 individuals aged 16-25 nationwide, representing a diverse cross-section of the population. They also conducted 132 interviews with young people.

L'immigrazione è la preoccupazione principale

Gli interviste dirette hanno portato i ricercatori a scoprire che, nonostante queste paure, c'è una certa tolleranza verso le decisioni di voto degli altri giovani votanti, anche se votano per l'AfD e viceversa. "Dicono, 'Quello è il mio amico e quello è il mio amico, anche se vota a sinistra'", ha detto Maas. La tradizionale divisione sinistra-destra sta perdendo la sua importanza, con circa uno su quattro che la respinge.

Inoltre, il 41% dei rispondenti ha convenuto che il governo non soddisfa i bisogni della gente comune. Circa un terzo ha creduto che il governo lavorasse contro la popolazione. Indipendentemente dalla preferenza del partito, l'immigrazione è stata la questione principale citata più frequentemente. L'estremismo di destra e il cambiamento climatico sono stati i runner-up.

Lo studio dell'Istituto di Augusta, che ha intervistato 870 giovani, ha rivelato che ['L'indagine'] ha mostrato un calo della popolarità del Partito Verde tra i giovani votanti nelle elezioni europee, scendendo al 11% tra i 16-24 anni. Inoltre, l'indagine ha scoperto che l'immigrazione era la questione principale citata più frequentemente tra i giovani votanti, indipendentemente dalla preferenza del partito.

Leggi anche: