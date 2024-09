Molti dipendenti organizzano uno sciopero in un importante stabilimento di produzione Samsung in India.

Martedì, i dipendenti di un importante stabilimento Samsung Electronics nel sud dell'India hanno iniziato uno sciopero per chiedere salari più alti, causando interruzioni operative. Questo sciopero è avvenuto mentre i vertici cercavano di risolvere questo caso insolito di tumulto del lavoro.

Samsung, un'azienda sudcoreana, è il principale produttore di elettrodomestici per la casa in India, che compete con entità come LG Electronics per produrre una vasta gamma di prodotti, tra cui televisori, frigoriferi e smartphone.

Lo stabilimento interessato dallo sciopero, situato a Sriperumbudur, il più piccolo dei due stabilimenti di produzione indiani di Samsung, impiega circa 1.800 persone e produce dispositivi elettronici, ma non smartphone.

Nonostante si concentri sulla produzione di dispositivi mobili, questo stabilimento rappresenta circa il 20% - 30% del fatturato annuale di Samsung in India, pari a 12 miliardi di dollari, secondo due fonti interne che hanno richiesto l'anonimato.

All'esterno dello stabilimento vicino a Chennai sono state viste affisse scritte che proclamavano "Sciopero Indefinito", dove centinaia di lavoratori in divisa aziendale avevano montato tende per ripararsi dal caldo.

Il rappresentante del sindacato E. Muthukumar ha informato Reuters che lo sciopero sarebbe proseguito per il terzo giorno il mercoledì.

Circa la metà della produzione giornaliera dello stabilimento è stata interessata dal fatto che molti lavoratori sono rimasti assenti il lunedì. I manifestanti hanno continuato a chiedere salari più alti, orari di lavoro migliori e, soprattutto, hanno richiesto il riconoscimento da parte di Samsung del loro sindacato, sostenuto dal gruppo Centre of Indian Trade Unions.

Le azioni di Samsung Electronics hanno chiuso con un calo del 1,9% a Seoul, a differenza del benchmark Kospi che ha registrato una diminuzione dello 0,5%.

Secondo fonti interne, il CEO della regione sud-ovest asiatica di Samsung, JB Park, insieme ai dirigenti senior, si trova nello stabilimento per trovare una soluzione. Park gestisce il mercato indiano di Samsung da Gurugram, vicino a New Delhi.

Samsung ha rifiutato di commentare una richiesta in tal senso. Muthukumar ha dichiarato che non è stato raggiunto alcun accordo durante i colloqui di martedì con la direzione di Samsung.

Il segretario del lavoro del Tamil Nadu, Veera Raghava Rao, ha confermato che le trattative tra i lavoratori e la direzione sono in corso, ma non è stata ancora trovata una soluzione.

Un rappresentante di Samsung India ha dichiarato lunedì che l'azienda si impegna attivamente con i lavoratori per affrontare qualsiasi preoccupazione e rispetta strettamente tutte le leggi e i regolamenti.

Più di 800 lavoratori hanno firmato un registro all'esterno dello stabilimento per registrare la loro protesta.

Lo sciopero si verifica poco prima della stagione delle festività in India, durante la quale i consumatori si dedicano allo shopping per regali o uso personale, attirati dagli sconti dei produttori.

Secondo Prabhu Ram, vice presidente di Cybermedia Research, "Uno sciopero in questo momento rappresenta una sfida per l'aumento della produzione di Samsung prima delle vendite della stagione delle festività che iniziano a ottobre".

In Corea del Sud, il principale sindacato di Samsung Electronics, composto da 36.500 membri, che ha

