Anche dopo decenni di dedizione, numerosi lavoratori nel Nord Reno-Westfalia potrebbero finire con pensioni minime. Circa 1,4 milioni di lavoratori a tempo pieno, che fanno parte del sistema di sicurezza sociale, potrebbero ricevere solo 1.300 euro di pensione dopo 45 anni di contributi costanti, come suggerito dalla risposta del governo a una domanda posta dal fondatore del BSW e membro del Bundestag tedesco, Sahra Wagenknecht.

Tuttavia, il Ministero Federale del Lavoro implicitamente critica le ipotesi nella domanda, in particolare un collegamento di reddito costante per l'intera durata del lavoro. Secondo la risposta del governo, circa 1,9 milioni di persone in NRW cadrebbero ancora sotto la soglia di 1.300 euro di pensione dopo 40 anni di assicurazione, se avessero sempre guadagnato quanto guadagnano oggi.

Dal 2012, l'età pensionabile standard sta gradualmente aumentando da 65 a 67 anni. Per ottenere una pensione di vecchiaia per i contribuenti a lungo termine, sono necessari 35 anni di contributi. Per la pensione di vecchiaia per i contribuenti a lungo termine, sono necessari 45 anni di contributi. Le persone di determinati gruppi di età possono andare in pensione prima senza penalità prima di raggiungere i 67 anni se hanno contribuito per 35 anni. Indipendentemente dall'anno di nascita, l'età pensionabile rimane di 67 anni per coloro che hanno contribuito per 35 anni. Tuttavia, è possibile andare in pensione prima senza penalità dopo un periodo di assicurazione di 45 anni.

