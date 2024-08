- Molti comuni esprimono pessimismo sulle loro prospettive future.

Entro il 2028, quasi ogni città e comune del Nord Reno-Westfalia considera la propria situazione finanziaria come scarsa o estremamente scarsa, secondo un'indagine condotta dalle associazioni comunali. È raro che un comune raggiunga un bilancio in pareggio nei prossimi cinque anni.

Questo è il punto saliente significativo e preoccupante della prima indagine completa di tutte le città e i comuni dello stato. Thomas Eiskirch, presidente dell'Associazione dei Comuni, e Christoph Landscheidt, presidente dell'Associazione dei Comuni e dei Comuni NRW, hanno annunciato questo a Düsseldorf. Su un totale di 396 comuni, 217 valutano la loro situazione finanziaria per i prossimi anni come "estremamente scarsa". 155 la valutano come "abbastanza scarsa" e 20 come "media". Non tutti i comuni hanno risposto alla domanda, secondo l'Associazione dei Comuni.

Le associazioni hanno sottolineato che i comuni sono stati cronicamente sottofinanziati. Dal 2009, le spese sociali dei comuni sono raddoppiate, raggiungendo 24 miliardi di euro lo scorso anno. Inoltre, ci sono pressioni aggiuntive a causa della pandemia di Corona e della guerra in Ucraina, nonché delle spese di interesse in aumento. "Stiamo esaurendo le riserve, le ultime risorse stanno diminuendo", hanno avvertito le due associazioni.

Hanno richiesto un aumento delle risorse finanziarie disponibili per i comuni. Per farlo, lo stato deve migliorare le allocazioni nella finanziaria comunale. La cosiddetta aliquota associativa è stata insufficiente per decenni e deve essere aumentata almeno al 25%. Attualmente, lo stato fornisce il 23% della sua quota di entrate, imposte sulle società e sull'IVA ai comuni e alle associazioni comunali. Inoltre, le associazioni comunali chiedono una soluzione per i vecchi debiti.

La situazione finanziaria delle città e dei comuni del Nord Reno-Westfalia, come mostrato nell'indagine, è per lo più scarsa o estremamente scarsa, evidenziando una sfida significativa. Con le spese sociali raddoppiate dal 2009 e le pressioni aggiuntive dalla pandemia di Corona e dalla guerra in Ucraina, i comuni stanno esaurendo le loro riserve.

