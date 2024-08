Molti badanti spesso hanno l'aspirazione di andare in pensione prima del previsto.

Molti individui che si prendono cura dei propri familiari spesso desiderano andare in pensione prima. Secondo l'ultimo rapporto sulla salute di Techniker Krankenkasse (TK), il 44,4% dei caregiver over 50 anni pianifica di andare in pensione prima dell'età pensionabile legale. Questo in confronto al 31,3% di tutti i lavoratori che pianificano di andare in pensione prima.

Una persona su otto over 50, pari al 12,8% di questa popolazione, si occupa della cura della famiglia. Circa sette su dieci assicurati TK che necessitano di cure ricevono le cure a casa. In oltre la metà di questi casi, i familiari forniscono cure a tempo pieno, facendo affidamento esclusivamente sull'assegno di cura senza alcun aiuto da parte dei professionisti del settore.

La cura dei familiari rimane un'attività prevalentemente femminile, con solo il 38,7% di caregiver maschi e il restante 61,3% femmine. I dipendenti responsabili della cura della famiglia segnalano più frequentemente problemi di salute rispetto a quelli che non hanno tali responsabilità - 40,3% contro 22,7%.

Il rapporto si basa su un sondaggio condotto dall'Istituto per la consulenza sulla salute del lavoro per conto di TK, che ha coinvolto oltre mille lavoratori di età superiore ai 50 anni, condotto a gennaio.

