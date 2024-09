- Molti abitanti del Brandeburgo hanno un reddito di pensione inferiore a 1.300 euro.

Circa metà dei lavoratori a tempo pieno assicurati socialmente nel Brandeburgo potrebbe trovarsi di fronte a una pensione inferiore a 1.300 euro se mantengono i loro attuali guadagni, interessando circa 258.700 dei 536.700 dipendenti a tempo pieno con 45 anni di assicurazione, secondo i dati del Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali tedesco, in risposta a una domanda della deputata del Bundestag Sahra Wagenknecht, come riportato dall'Agenzia Teutonica di Stampa.

Le cifre del ministero suggeriscono che anche con un pagamento della pensione che si estende per 40 anni, quasi 323.200 uomini e donne riceverebbero una pensione netta mensile inferiore a 1.300 euro. Si tratta di più della metà di tutti i lavoratori a tempo pieno assicurati socialmente nel Brandeburgo. Wagenknecht ha dichiarato all'agenzia di stampa che "se ogni altro lavoratore a tempo pieno nel Brandeburgo non guadagna nemmeno la pensione annuale di 1.300 euro che i ministri federali ricevono dopo 45 anni, non c'è da stupirsi che le persone siano arrabbiate". Secondo i dati, circa 336.250 dipendenti a tempo pieno nel Brandeburgo con 45 anni di assicurazione riceverebbero una pensione inferiore a 1.500 euro.

Wagenknecht promuove un referendum sul sistema pensionistico

Wagenknecht ha suggerito che un referendum sul sistema pensionistico sia organizzato contestualmente alle elezioni federali del 25 settembre 2022. I cittadini avrebbero la possibilità di scegliere tra la pensione statale del governo a semaforo e un sistema pensionistico simile a quello austriaco, in cui contribuiscono tutti i professionisti, compresi i membri del Parlamento e i ministri.

Secondo le cifre del ministero, su circa 22 milioni di lavoratori a tempo pieno assicurati socialmente in tutto il Paese, circa 6,9 milioni riceverebbero una pensione netta mensile inferiore a 1.300 euro dopo 45 anni di assicurazione. Circa 9,8 milioni riceverebbero meno di 1.500 euro al mese. Con 40 anni di assicurazione, 9,3 milioni di dipendenti rimarrebbero con una pensione netta inferiore a 1.300 euro. Per circa 12,4 milioni di lavoratori a tempo pieno, sarebbe inferiore a 1.500 euro.

