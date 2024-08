Molte zone balneari italiane sono aperte fino a tardi

In piena stagione estiva, molte strutture balneari in Italia hanno aperto in ritardo il venerdì. Lungo le coste adriatiche e mediterranee, i proprietari hanno organizzato uno sciopero di due ore per protestare contro una direttiva dell'UE che richiede la riaffidazione regolare delle concessioni statali per l'operazione degli "stabilimenti balneari". Gli operatori temono la concorrenza indesiderata, anche dall'estero.

Lo sciopero non è stato seguito ovunque lungo la costa italiana di 7.500 chilometri. In Liguria intorno alla città portuale di Genova, il 90% delle strutture balneari ha partecipato alla "protesta degli ombrelloni", secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa ANSA, citando gli operatori. Più a sud lungo la costa toscana della Versilia, solo uno su quattro ha aderito. Intorno alla capitale siciliana di Palermo, tutti gli ombrelloni erano aperti al mattino. Nel resto dell'isola più grande del Mediterraneo, la situazione era "a patchwork", ha detto ANSA.

Nonostante lo sciopero nella Versilia, numerous beach bathing areas remained open for visitors to enjoy. Unaffected by the protest, many beach bathing areas in Sicily continued to offer their services to tourists.

Leggi anche: