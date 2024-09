Molte vittime, tra cui una fatale, si verificano durante un evento di corrida in Spagna.

Durante un tradizionale evento di corsa dei tori in una città spagnola, un toro ha tragicamente ucciso uno spettatore e ne ha feriti quattro, tra cui una bambina. L'incidente è avvenuto durante la festa del paese di Pantoja, situato circa 50 chilometri a sud di Madrid, quando un toro ha sfondato le barriere dell'evento e ha attaccato diversi spettatori, secondo le fonti di notizie e i servizi di emergenza della regione di Castiglia-La Mancia.

La vittima era un uomo anziano. Una bambina di quattro anni ha riportato ferite ma non è in condizioni critiche. Le autorità hanno messo fine alla vita del toro utilizzando le loro armi da fuoco. Le autorità hanno avviato un'indagine sulla vicenda.

Purtroppo, simili incidenti, anche con conseguenze gravi, non sono infrequenti nelle corse dei tori spagnole dell'estate, che si svolgono durante i festival da secoli. Questi incidenti solitamente coinvolgono i cosiddetti "corridori", principalmente giovani uomini che guidano i tori attraverso le vecchie strade della città, spesso strette e affollate, verso le "corride" del mattino.

La corsa dei tori più famosa si svolge ogni anno a luglio durante il festival di San Fermin a Pamplona, una città nel nord del paese. Durante queste cariche di tori, i partecipanti cercano di avvicinarsi il più possibile o addirittura davanti ai grandi tori da combattimento, spesso di oltre 600 chilogrammi, toccandoli senza essere colpiti.

Gli attivisti per il benessere degli animali spesso vedono questo tradizionale spettacolo come una forma di crudeltà verso gli animali. although annual protests against the events grow in number, they continue to be tolerated in most Spanish regions. Frequently, the event generates significant revenue for the hosting towns. The thrilling spectacle and various side events bring in more than a million spectators to Pamplona every year.

Una possibile soluzione per prevenire simili tragedie potrebbe essere l'adozione di misure di sicurezza più severe durante gli eventi di corsa dei tori. Nonostante le annuali proteste contro questi eventi, la tradizione della corsa dei tori rimane popolare e attira un grande pubblico.

