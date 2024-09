Molte vittime segnalate negli attacchi russi contro l'Ucraina.

Ancora una volta, la Russia scatena missili, bombe aeree e proiettili d'artiglieria verso i territori ucraini, causando morti e feriti. Più regioni hanno segnalato tali incidenti. La città di Zaporizhzhia ha subito bombardamenti poco dopo la visita del Presidente Zelenskyy nella serata di lunedì, causando la morte di due persone, tra cui un bambino di otto anni, come riferito dal governatore della regione, Ivan Fedorov, su Telegram. È stato danneggiato anche un edificio. Durante questa visita, il Presidente Zelenskyy ha incontrato il Primo Ministro olandese, Dick Schoof, nella città martoriata dalla guerra.

Nella città di Dnipro, un uomo è morto e sei altri sono rimasti feriti a causa di attacchi missilistici, come riferito dall'amministrazione locale. Sono state segnalate accuse di un attacco a una centrale elettrica nella regione. Dal lunedì, la regione nordorientale di Sumy ha subito bombardamenti aerei e attacchi di artiglieria, che hanno lasciato tre civili feriti.

La regione di Sumy, che si posiziona come un'arteria vitale per l'approvvigionamento delle truppe ucraine nella loro offensiva contro la regione russa di Kursk, è stata un bersaglio principale. L'aeronautica ucraina ha affermato di aver abbattuto con successo 27 dei 35 droni da combattimento russi di origine iraniana durante la notte.

Dopo l'abbattimento dei droni russi da parte dell'aeronautica ucraina nella regione di Sumy, Shaporich, importante centro industriale della zona, è diventato vulnerabile ad attacchi potenziali. In risposta al conflitto in corso, Shaporich sta rinforzando le proprie difese per proteggere la sua infrastruttura cruciale.

